КХЛ назвала виновника вылета "Барыса" из Кубка Гагарина и неочевидный фактор в серии с "Магниткой"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к последнему матчу серии плей-офф Кубка Гагарина "Барыс" - "Металлург", отметив неудачную игру финского вратаря казахстанского клуба Йони Ортио.

Шестая встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу "Магнитки". Как итог, россияне выиграли серию 4-2 и вышли во второй раунд.

"... Еще один неочевидный фактор в серии "Металлурга" и "Барыса" - размер площадок. В Нур-Султане ледовое поле канадского размера, и на нем магнитогорцы чувствуют себя неуютно. Это было заметно в первых выездных встречах. А пятый матч наглядно продемонстрировал, что астанчане, не блиставшие "физикой" и в "регулярке", теряются на "финской" площадке "Металлурга". Они уступили в последнем матче в Магнитогорске и в движении, и во владении шайбой, и в игре в неравных составах. Впервые в серии неудачно выступил Йони Ортио (первый гол начался с его неуверенных действий за воротами), "барсы" выглядели потухшими, и в итоге разгромно проиграли.

Вполне вероятно, что первый центр Филип Варон, получивший повреждение плеча в четвертой игре, выбыл до конца серии - так, по крайней мере, сообщают казахские инсайдеры. Наверное, Юрий Михайлис был бы и рад что-то изменить в составе, да все резервы уже задействованы. Напрашивалось, что решающий матч начнет Хенрик Карлссон, сменивший Ортио накануне, и не пропустивший. Но Михайлис решил все-таки дать шанс Ортио. Илья Воробьев же решил удивить соперников и вернул на последний рубеж Юхо Олкинуору.

И Олкинуора действовал надежно в первом периоде, чем здорово выручил "Металлург". Хозяева, оказавшись на краю пропасти, не запаниковали. Они поработали над ошибками, и уже первый розыгрыш большинства магнитогорцев остался холостым. Отбившись, "барсы" пошли в наступление. Вероятно, установкой тренерского штаба было вынудить "сталеваров" сыграть вторым номером. Потому что оба матча, в которых магнитогорцы играли "в атаку", "Барыс" однозначно проиграл.

Начало второго периода тоже осталось за "Барысом", но затем Семен Кошелев со второй попытки реализовал большинство, скорректировав наброс Григория Дронова. Судьи долго смотрели видео, после чего гол засчитали: клюшка Кошелева находилась не выше уровня перекладины. До перерыва хозяева сравняли - после броска Линуса Виделля неудачно подставил клюшку Андрей Нестрашил, срезав шайбу "в домик" Олкинуоре.

"Сталевары" снова ответили голом в большинстве: отличился Деннис Расмуссен, набравший сотое очко в КХЛ. Однако на второй перерыв соперники вновь ушли при равенстве - шикарный кистевой бросок продемонстрировал Никита Михайлис.

В третьем периоде хозяева буквально смяли гостей, оставшихся вчетвером из-за ошибки на смене. За это большинство они создал массу возможностей, в которых, казалось, только чудом шайба не оказывалась за спиной Олкинуоры.

На шестой минуте периода на время вне игры остался Николай Прохоркин - его вырубил Егор Петухов. Прохоркин при помощи партнеров покинул лед, арбитры долго совещались, в итоге признав эпизод игровым. Николай вскоре вернулся в игру, но чуть раньше за него отомстил капитан Сергей Мозякин, с фирменной точки расстрелявший Ортио.

И еще раз в большинстве отличился Тэйлор Бек. Хозяева предприняли финальный штурм, сократили отставание, но уральцы выстояли", - говорится в тексте.

Напомним, что это был дебютный год казахстанского специалиста Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". При этом из-за пандемии коронавируса столичная команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.

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