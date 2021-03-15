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От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ

Есть несколько заметных кандидатов.

От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" досрочно вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, а практически у всех игроков основного состава заканчиваются контракты. О кандидатах, которые вряд ли наиграли на новое соглашение, в материале корреспондента Vesti.kz.

У 24 игроков столичного клуба истекают соглашения в конце апреля, а еще у пятерых хоккеистов контракты действуют еще на сезон. Матчи в плей-офф показали, что команду нужно усилить, избавившись от исполнителей, которые в него не вписываются.

1. Мэтт Фрэттин

Канадский форвард весь регулярный чемпионат боролся с голевой засухой. Лишь к декабрю нападающий разыгрался, а гладкий турнир завершил с 27 (11+16) очками. В плей-офф, как и некоторые партнеры по атаке, Фрэттин не особо блеснул. Запомнился лишь его силовой прием на Сергее Мозякине, когда казахстанская команда едва не выиграла в первом матче серии.

2. Егор Шалапов

Защитник с казахстанским паспортом имеет контракт еще на сезон, но его игра явно пошла вниз. Результативные ошибки и необязательные потери могли вывести хоккеиста из состава, но он остался в обойме. Не похоже, что он будет прогрессировать: в прошлом сезоне он набрал 11 (1+10) очков за сезон, а в этом - три (0+3). Нужно поискать исполнителя посильнее.

3. Диллон Хетерингтон

Канадский дебютант ворвался в КХЛ с силовыми приемами и рассматривался как напарник для Даррена Дица. Но легионер не смог подкрепить игрой доверие и опустился ниже по ротации. Главным его минусом называли невысокую скорость, а не всегда оправданная агрессия и удаления - визитной карточкой. Хетерингтон набрал семь (2+5) очков, но ему можно поискать другой клуб.

4. Йони Ортио

Финский голкипер вряд ли запишет себе второй сезон в КХЛ в актив. Он был неплохой, ведь 29-летний голкипер узнал, как выигрывают матчи в Кубке Гагарина. И все. В остальном - можно поискать вратаря посильнее. Возможно, с игровым куражом. Ортио сыграл несколько матчей хорошо, но незаменимым не стал. Вряд ли по окончании сезона к нему будет очередь из работодателей.

5. Алекс Линтуниеми

Финский защитник прошел путь от неуверенного дебютанта до игрока, который выходит в большинстве. Иногда Линтуниеми играл так, что можно было сожалеть, что он поздно присоединился к клубу. Возможно, более раннее подключение 25-летнего легионера помогло бы ему быстрее адаптироваться, ведь он способен играть сильнее. Вряд ли четыре (0+4) очка стали бы для него пределом тогда.

В "Барысе" новый главный тренер? Кого выберут между Михайлисом и тренером-легионером для КХЛ

Напомним, ранее "Барыс" вылетел из Кубка Гагарина, а перед новым сезоном должен определиться с главным тренером. Также редакция Vesti.kz предлагает выбрать лучшего игрока плей-офф КХЛ.

Капитан, разрушитель или снайпер. Кто стал лучшим игроком "Барыса" в Кубке Гагарина?

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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