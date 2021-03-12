"Барыс" может потерять практически весь состав. У кого из хоккеистов заканчиваются контракты

В этом году практически у всего основного состава "Барыса" завершатся контракты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Срок соглашений с казахстанским клубом истечет у 24-х хоккеистов.

Контракты до 30 апреля 2021 имеют: Хенрик Карлссон, Йони Ортио, Кирилл Панюков, Джесси Блэкер, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Мэтт Фрэттин, Якоб Лилья, Алекс Линтуниеми, Диллон Хетерингтон, Алексей Маклюков, Павел Акользин, Дмитрий Гурков, Самат Данияр, Сергей Кудрявцев, Максим Мусоров, Валерий Орехов, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Виктор Сведберг, Леонид Метальников, Алихан Асетов.

Пятеро хоккеистов имеют контракты до конца сезона-2022 - это Даррен Диц, Никита Михайлис, Роман Старченко, Егор Шалапов и Аркадий Шестаков.

Отметим, что на подписание новых договоров у руководства клуба не так много времени, во всяком случае это касается игроков сборной Казахстана. Основной костяк национальной команды обычно составляют представители "Барыса". И в мае нужно играть в топ-дивизионе чемпионата мира в Латвии. Учитывая травмоопасность этого вида спорта, хоккеисты стараются приезжать в сборные, уже имея соглашения с клубом или договоренности о контракте. Иначе в случае получения повреждения потом будет сложно трудоустроиться.

Напомним, сегодня, 12 марта, "Барыс" завершил сезон КХЛ-2020/21, проиграв домашний матч с "Металлургом" и серию первого раунда плей-офф со счетом 2-4. Это был дебютный год казахстанского специалиста Юрия Михайлиса на посту главного тренера. При этом из-за пандемии коронавируса команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.

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