Сборная США выбила Казахстан из зоны плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею вылетела из зоны плей-офф в турнирной таблице группы В на чемпионате мира в топ-дивизионе, который проходит в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из четверки сильнейших, которая выйдет в следующую стадию, подопечных Юрия Михайлиса выбила команда США. Сегодня, 25 мая, американцы одержали победу со счетом 3:0. Для Казахстана, который в предыдущих играх был сильнее хозяйки турнира Латвии и действующего чемпиона Финляндии, это поражение стало первым на турнире.

Теперь после трех игр группового этапа команда опустилась на пятое место, набрав четыре очка.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, против лидера группы Германии. Он начнется в 19:15 по времени Нур-Султана.

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