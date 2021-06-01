Вся надежда на Финляндию, или как сборная Казахстана может выйти в плей-офф ЧМ по хоккею после поражения

Поражение от Норвегии в заключительном матче группы В чемпионата мира по хоккею не лишило Казахстан шансов на выход в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь команда Юрия Михайлиса зависит от Финляндии, которая 1 июня в 15:15 по времени Нур-Султана сыграет с Канадой.

Финнам нужна победа в основное время, так как она гарантирует им лидерство в группе. Казахстану же такой результат принесет четвертое место в группе и путевку в плей-офф. Но в случае, если Канада наберет хотя бы одно очко, то команда останется за бортом турнира.

Напомним, что ранее сборная Казахстана никогда не выходила в плей-офф чемпионатов мира в топ-дивизионе. Обычно она вела борьбу за выживание, занимала последнее место в группе и вылетала в первый дивизион, который через год выигрывала и снова возвращалась в элиту.

Напомним, Казахстан уступил Норвегии со счетом 1:3 в решающем матче, победа в котором гарантировала бы команде выход в плей-офф.

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