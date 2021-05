Сборная США выиграла четвертый матч кряду и отобрала у Казахстана лидерство в группе ЧМ-2021 по хоккею

Сборная США по хоккею одержала четвертую победу подряд и возглавила группу В на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В очередном матче американцы обыграли команду Норвегии со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Конор Гарланд (10-я минута) и Тейдж Томпсон (27-я). У проигравших отличился Кен-Андре Олимб (54-я).

Conor Garland hunts down the puck to give USA a 1-0 lead 🔥 #IIHFWorlds #NORUSA @usahockey @arizonacoyotes pic.twitter.com/nfYnESLSRX

Tage Thompson pounces on another loose puck in front and it's 2-0! 🇺🇸#IIHFWorlds #NORUSA @usahockey @BuffaloSabres pic.twitter.com/uDxwqmBEcp