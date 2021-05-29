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Сборная США выиграла четвертый матч кряду и отобрала у Казахстана лидерство в группе ЧМ-2021 по хоккею

Команды идут в зоне плей-офф.

Сборная США выиграла четвертый матч кряду и отобрала у Казахстана лидерство в группе ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная США по хоккею одержала четвертую победу подряд и возглавила группу В на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В очередном матче американцы обыграли команду Норвегии со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Конор Гарланд (10-я минута) и Тейдж Томпсон (27-я). У проигравших отличился Кен-Андре Олимб (54-я).

Благодаря этой победе США набрали 12 очков и вышли на первое место в группе, потеснив на второе Казахстан (10), который ранее разгромил Италию (0) со счетом 11:3. Норвегия (5) идет седьмой.

Добавим, что заключительный матч на групповом этапе сборная Казахстана проведет 31 мая против Норвегии.

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Метки:
США ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею

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