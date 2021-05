Финляндия вышла на первое место в группе ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан остался в зоне-плей-офф

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Германии на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия), передает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на стадионе "Арена-Рига" и завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу финнов.

Первыми счет в матче открыли действующие чемпионы мира. На шестой минуте Антон Лунделль вывел финнов вперед.

Немцы сумели отыграться во втором периоде усилиями Корбиниана Хольцера (27-я).

On their fourth shot of the game, Holzer ties it up for @deb_teams at the halfway mark! 🇩🇪💪 #GERFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/pJFKWaOe1z

Заключительный период остался за Финляндией - на 51-й минуте Артту Руотсалайнен вновь вывел команду вперед.

Wakey wakeeyyyy!! How’s this for some action? 🔥



Arttu Ruotsalainen is on fire at #IIHFWorlds! Finland up 2-1 with 7 minutes to go in the game! 🇫🇮#GERFIN @leijonat @BuffaloSabres pic.twitter.com/20X8dxozwZ