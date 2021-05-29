Казахстан переписал историю после победы со счетом 11:3 на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана разгромила Италию со счетом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) в матче чемпионата мира-2021 по хоккею в элитном дивизионе, установив историческое достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом, подопечные Юрия Михайлиса одержали самую крупную победу в своей истории на ЧМ в элитном дивизионе. Ранее казахстанцы дважды побеждали 5:0 в утешительном раунде турнира: в 2004 году была разгромлена сборная Франции, в 2006 году сборная Казахстана крупно обыграла Словению.

Кроме того, сборная Казахстана установила рекорд на ЧМ-2021, став первой командой, которой удалось забросить 11 шайб за игру.

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и возглавила группу В, опережая Финляндию (10) по дополнительным показателям. Сборная Италии остается единственной командой на турнире, не набравшей пока ни одного очка.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!