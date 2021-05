Канада одержала первую победу на ЧМ по хоккею перед матчем с Казахстаном

Сборная Канады одержала победу над Норвегией в матче чемпионата мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в рамках группы В, в которой обе являются аутсайдерами. В итоге канадцы обыграли соперника со счетом 4:2.

Коннор Браун вывел победителей вперед уже на 22-й секунде матча. На 11-й закрепил успех Адам Энрике, реализовавший большинство.

Во втором периоде Норвегия отыграла обе шайбы, причем одну за другой. Сначала на 30-й минуте сократил разрыв Томас Ольсен. А затем на 31-й восстановил паритет Матс Россели Ольсен.

Но счет 2:2 продержался недолго. На 35-й минуте Эндрю Манджапане снова вывел Канаду вперед. А на 51-й минуте Энрике оформил дубль, реализовав на этот раз меньшинство и установив окончательный счет.

A shorty by Henrique! Canadians can breathe a little sigh of relief... ⏳ 4-2 🇨🇦 #CANNOR #IIHFWorlds @HockeyCanada @AnaheimDucks pic.twitter.com/m9LokmyhUK

Connor Brown with the no-look set up sauce 😳



Mangiapane gets the 🚨



3-2 🇨🇦 #IIHFWorlds #CANNOR @Senators @NHLFlames pic.twitter.com/mBASZUjktt