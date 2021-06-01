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Карлссон сбежал и Доус отказался. Как собирали сборную Казахстана, которая наделала шума на чемпионате мира

А турнир получился историческим.

Карлссон сбежал и Доус отказался. Как собирали сборную Казахстана, которая наделала шума на чемпионате мира
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею впервые в истории могла пробиться в плей-офф чемпионата мира, а ведь на пути к этому она потеряла двух сильнейших игроков и готовилась под руководством нераскрученного тренера. Подробнее о дружине - в материале корреспондента Vesti.kz.

На финише группового раунда Риге казахстанские хоккеисты должны были обыграть Норвегию, чтобы квалифицироваться в следующий круг досрочно, но история этой незаурядной команды началась на четыре месяца раньше, когда хотели собрать всех сильнейших исполнителей с казахстанскими паспортами.

5 февраля

Главным тренером сборной Казахстана назначен Юрий Михайлис.

8 февраля

Сборная Казахстана обнародовала состав, который был затем подкорректирован под домашний турнир.

10 февраля

Первая победа команды Михайлиса - обыграны соперники из Беларуси.

12 февраля

Казахстанцы победили один из вторых-третьих составов сборной России.

16 марта

В сборной Казахстана получили согласие на приезд от экс-капитана "Барыса" Найджела Доуса.

14 апреля

Для сборной Казахстана обнародован оптимистичный план подготовки к чемпионату мира, который не удалось затем воплотить.

16 апреля

Опубликован расширенный состав сборной Казахстана, куда включен и Доус, которого почему-то очень ждали в команде.

3 мая

Последние замены в национальной команде - пригласили новых игроков.

5 мая

Поставлена точка в "сериале" с приглашением Доуса. Суперфорвард отказался помогать казахстанской команде. Также стало известно, что из элитного дивизиона никто не вылетает. Можно было дышать спокойнее.

6 мая

Для сборной Казахстана сделан не самый радужный прогноз на ЧМ-2021, а из "Барыса" ушел один из ведущих защитников Джесси Блэкер.

8 мая

Дебютный гол за сборную Казахстана забил дебютант Виктор Сведберг.

9 мая

Назван окончательный состав сборной Казахстана по хоккею.

13 мая

Сборную Казахстана бросил Хенрик Карлссон, который не смог договориться о новом контракте с "Барысом". А национальная команда снова обыграла соперников из Беларуси.

14 мая

Новый капитан сборной Казахстана Алихан Асетов дал комментарий о последнем матче.

15 мая

Для сборной Казахстана отменили второй товарищеский матч, а сбежавшему Карлссону подобрали замену.

22 мая

Один из игроков сборной Казахстана провалил допинг-тест. Заменен и капитан национальной команды.

23 мая

Казахстанские хоккеисты забили первый гол на чемпионате мира, а затем, выиграли стартовый матч турнира.

Менее чем через сутки побеждены действующие чемпионы мира из Финляндии.

24 мая

В хоккейном мире признали - в Казахстане есть перспективный вратарь Никита Бояркин.

25 мая

Сборная Казахстана проиграла первый матч на турнире и выпала из зоны плей-офф. Параллельно Канада стартовала с трех поражений подряд.

26 мая

Подопечные Михайлиса переиграли Германию, которая с первого тура возглавляла группу. Помог буллит, как и в первых двух победных играх - казахстанцы переломили ход встречи.

27 мая

Канадцы набрали первые очки перед игрой с Казахстаном.

28 мая

Лидеры мирового рейтинга нанесли Казахстану второе поражение на самом удачном чемпионате мира.

29 мая

Сборная Норвегии подарила Казахстану шанс досрочно выйти в плей-офф, обыграв Латвию. Первый шаг был сделан успешно - Италии были забиты 11 голов, а встреча разгромно выиграна.

Для казахстанцев результат стал историческим, а в лидеры группы вырвались хоккеисты из США.

30 мая

В группе с Казахстаном сменился лидер, а национальная сборная вырвалась на первое место по реализации большинства.

31 мая

Ожидалось, что Казахстан обыграет Норвегию, но соперники забили три шайбы и опустили неожиданного претендента на плей-офф с небес на землю.

1 июня

Чтобы продолжить борьбу в плей-офф Казахстану нужна победа Финляндии над Канадой в основное время. До старта чемпионата мира вряд ли бы кто поставил, что подопечные Михайлиса будут на что-то претендовать, кроме борьбы за выживание.

Лидеры мирового с действующими чемпионами мира поделили очки, а Казахстан не прошел в плей-офф.

Вся надежда на Финляндию, или как сборная Казахстана может выйти в плей-офф ЧМ по хоккею после поражения

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️ (1, 3-9) и ХК "Автомобилист"©️ (2)

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Михайлис Юрий Финляндия Канада США Доус Найджел

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