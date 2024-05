Международная федерация хоккея отреагировала на победу Казахстана на ЧМ-2024

Международная федерация хоккея (IIHF) прокомментировала победу сборной Казахстана над командой Польши (3:1) на чемпионате мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.

Напомним, Казахстан пятый год подряд остался в элите мирового хоккея. На ЧМ-2024 казахстанские хоккеисты набрали шесть очков в группе В, одержав две победы при пяти поражениях.

Что касается сборной Польши, то она заняла последнее место в группе и отправилась в первый дивизион.

Under immense pressure, Kazakhstan rallies together to stay at #MensWorlds 👏🇰🇿#KAZPOL pic.twitter.com/OclWNiIbIg