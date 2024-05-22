Казахстан принял радикальное решение после ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею прекратила сотрудничество с Галымом Мамбеталиевым, передает Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Его место займет Дэвид Немировски был назначен главным тренером "Барыса" в это межсезонье. Минувший сезон наставник начинал в качестве главного тренера новосибирской "Сибири", откуда он был уволен в декабре 2023 года. Дэвид Немировски ни разу в своей карьере не был у руля национальной сборной.

На чемпионате мира в Чехии сборная Казахстана заняла 6 место в группе В и не смогла выйти в плей-офф, но сохранила место в элите. По ходу турнира национальная команда обыграла Францию (3:1) и Польшу (3:1).

Впервые Галым Мамбеталиев вошел в тренерский штаб сборной Казахстана в 2009-м году в качестве тренера. В 2018-м он впервые возглавил команду, выступив в первом дивизионе, но не смог выйти в элиту.

Также он был у руля сборной на двух последних чемпионатах мира, сохранив прописку в топ-дивизионе.