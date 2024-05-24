Четвертьфинал ЧМ по хоккею: Чехия выиграла "матч смерти" у США, Швеция обыграла Финляндию

На чемпионате мира по хоккею определились последние полуфиналисты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ими стали сборные Чехии и Швеции.

Продолжение 1. Кто и с кем сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над США со счетом 1:0. Эту встречу заранее назвали "матчем смерти". Команды на групповом этапе показали одинаковый результат, набрав в семи играх по 16 очков. Чехия стала третьей в группе А, а США - второй в группе В.

При этом чехи, подгоняемые родными трибунами, ни разу не проиграли в основное время. А американцы имели самое результативное нападение среди всех участников турнира. В итоге в этой встрече была заброшена лишь одна шайба. Ее автором на 27-й минуте стал нападающий "Бостон Брюинз" Павел Заха.

Сборная Швеции в овертайме обыграла Финляндию - 2:1. "Тре Крунур", победитель группы В, - единственная из команд турнира, набравшая на первой стадии максимальное количество очков. Но в четвертьфинале она никак не могла распечатать ворота Финляндии, которая в группе А стала четвертой, играя представителями национального чемпионата. Лишь на 56-й минуте ворота суоми смог поразить шведский защитник "Баффало Сэйбрз" Расмус Далин. Но эта шайба не стала победной, так как подопечные Юкки Ялонена за минуту до финальной сирены сравняли, отличился Ханнес Бьорнинен. В итоге игра перешла в овертайм, где шведы все-таки дожали соперника. В самой концовке победный гол забил нападающий "Миннесоты Уайлд" Джоэль Эрикссон.

Напомним, чемпионат мира проходит в Чехии. Сборная Казахстана на групповом этапе заняла шестое место, выиграв решающий матч, и сохранила прописку в топ-дивизионе.

Ранее в полуфинал вышла сборная Канады, которая обыграла Словакию, и Швейцария, выбившая из борьбы Германию.