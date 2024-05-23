Определились первые полуфиналисты ЧМ-2024 по хоккею

На чемпионате мира-2024 по хоккею, проходящем в Чехии, стали известны первые полуфиналисты. Ими стали сборные Канады и Швейцарии, передают Vesti.kz.

Канадцы в четвертьфинале обыграли Словакию со счетом 6:3. У победителей отличились Джаред МакКанн (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (5-я), Ник Пол (24-я, 60-я), Дилан Гюнтер (47-я) и Брендон Танев (47-я). У проигравших шайбы забросили Петер Цегларик (8-я), Милош Келемен (48-я) и Марек Гривик (57-я).

Швейцарцы победили Германию - 3:1. Дубль оформил Кристоф Берчи (8-я, 60-я), а также точный бросок в активе Нико Хишира (17-я). У немецкой команды одну шайбу отыграл Доминик Кахун (32-я).

В других матчах 1/4 финала встретятся Швеция - Финляндия, США - Чехия.

Полуфиналы пройдут 25 мая, а матч за третье место с финалом запланированы на 26-е число.