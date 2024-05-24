Кто и с кем сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею определились пары полуфиналистов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Чехии.

Матчи за выход в финал состоятся в субботу, 25 мая. Канада сыграет против Швейцарии, а Чехия против Швеции.

Напомним, что канадцы в четвертьфинале обыграли Словакию со счетом 6:3, швейцарцы победили Германию - 3:1, единственный гол принес Чехии победу над США в "матче смерти", а Швеция лишь в овертайме смогла пройти Финляндию.

Сборная Казахстана на групповом этапе заняла шестое место, выиграв решающий матч, и сохранила прописку в топ-дивизионе.

Финал ЧМ и матч за третье место состоятся в воскресенье, 26 мая.