Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Комментарии

Казахстан узнал итоговое место на ЧМ по хоккею

Казахстан узнал итоговое место на ЧМ по хоккею
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Сборная Казахстана узнала свое итоговое место в группе В на чемпионате мира по хоккею который проходит в Чехии, передает Vesti.kz.

В последнем туре завершила программу встреча Германии с Францией. Она завершилась разгромной победой Германии со счетом 6:3. В составе немцев шайбами отличились Марк Михаелис, Лукас Кельбль, Войцех Стаховяк (дубль), Максимилиан Кастнер и Лукас Райхель. У французов же шайбы забросили Валентин Клеро, Антони Реш и Саша Трей.

Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею

Таким образом, сборная Казахстана с шестью очками завершила чемпионат мира на шестой строчке, так как Франция с четырьмя баллами осталась на седьмой позиции. Германия же с 15 очками поднялась на второе место. 

Неудачником в этой группе оказалась Польша, которая с двумя баллами оказалась последней в группе и покинула элитный дивизион.

 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей ЧМ по хоккею

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 22:01
Сборные (хоккей)
©iihf.com Стали известны все участники плей-офф ЧМ по хоккею с участием Казахстана
Вчера , 19:37
Сборные (хоккей)
©Федерация хоккея Великобритании Команда-сенсация лишилась мечты на ЧМ по хоккею: подробности
Вчера , 18:25
Сборные (хоккей)
©instagram.com/kazakhstanhockey/ Казахстан узнал итоговое место на ЧМ по хоккею
Вчера , 16:47
Сборные (хоккей)
©КФХ В России принизили "успех" Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 10:00
Сборные (хоккей)
© "Отомстили Польше за Олимпиаду". Как ЧМ по хоккею вскрыл главные проблемы сборной Казахстана
Вчера , 09:00
Сборные (хоккей)
©iihf.com "Остался в элите, но...". В России вынесли вердикт Казахстану за ЧМ-2024 по хоккею
Вчера , 07:40
Сборные (хоккей)
©КФХ Определены лучшие игроки сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею
Вчера , 07:20
Сборные (хоккей)
©КФХ Международная федерация хоккея отреагировала на победу Казахстана на ЧМ-2024
Вчера , 01:41
Сборные (хоккей)
©IG/kazakhstanhockey Остались в элите! Сборная Казахстана выиграла решающий матч на ЧМ по хоккею
20 мая, 22:45
Сборные (хоккей)
©Федерация хоккея Швеции Швеция отменила сенсацию на ЧМ по хоккею
20 мая, 20:49
Сборные (хоккей)
©КФХ В сборной Казахстана поделились настроем на главный матч на ЧМ по хоккею
20 мая, 14:46
Сборные (хоккей)
©IIHF Главные интриги и ожидание сенсации на ЧМ по хоккею. Текущие турнирные расклады
20 мая, 13:56
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан на ЧМ по хоккею: без плей-офф, но остался "матч жизни"
20 мая, 12:47
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России высмеяли фиаско Казахстана на ЧМ по хоккею
20 мая, 10:10
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Назван победитель в "матче жизни" Казахстана на ЧМ по хоккею
20 мая, 08:28
Сборные (хоккей)
©iihf.com Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею
20 мая, 07:00
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Прямая трансляция матча Казахстана за элиту ЧМ по хоккею
19 мая, 23:55
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Мамбеталиев объяснил крупное поражение Казахстана от США на чемпионате мира
19 мая, 21:36
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Сборная США устроила разгром Казахстану на ЧМ по хоккею
19 мая, 08:00
Сборные (хоккей)
©IG/kazakhstanhockey Прямая трансляция матча США - Казахстан на ЧМ-2024 по хоккею
18 мая, 23:54
Сборные (хоккей)
©iihf.com Канада и Финляндия устроили триллер с камбэком на ЧМ по хоккею
18 мая, 18:31
Сборные (хоккей)
©iihf.com Команду-выскочку разгромили с сухим счетом на ЧМ по хоккею
18 мая, 18:10
Сборные (хоккей)
©iihf.com Соперники Казахстана устроили голевую феерию на ЧМ по хоккею
18 мая, 07:07
Сборные (хоккей)
©КФХ Старченко сравнили с Ягром. Казахстан узнал рейтинг силы на ЧМ по хоккею
17 мая, 22:40
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России жестко ошиблись с сенсацией в матче Казахстана на ЧМ по хоккею
17 мая, 22:24
Сборные (хоккей)
©iihf.com Видео разгрома в матче ЧМ по хоккею Германия - Казахстан
17 мая, 22:08
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами
17 мая, 21:47
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею
17 мая, 19:16
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан удивит Германию? Расклады на решающие игры ЧМ по хоккею
17 мая, 18:39
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстан назвал состав на матч ЧМ по хоккею с Германией

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus