Казахстан узнал итоговое место на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана узнала свое итоговое место в группе В на чемпионате мира по хоккею который проходит в Чехии, передает Vesti.kz.

В последнем туре завершила программу встреча Германии с Францией. Она завершилась разгромной победой Германии со счетом 6:3. В составе немцев шайбами отличились Марк Михаелис, Лукас Кельбль, Войцех Стаховяк (дубль), Максимилиан Кастнер и Лукас Райхель. У французов же шайбы забросили Валентин Клеро, Антони Реш и Саша Трей.

Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею

Таким образом, сборная Казахстана с шестью очками завершила чемпионат мира на шестой строчке, так как Франция с четырьмя баллами осталась на седьмой позиции. Германия же с 15 очками поднялась на второе место.

Неудачником в этой группе оказалась Польша, которая с двумя баллами оказалась последней в группе и покинула элитный дивизион.