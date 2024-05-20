Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Словакии сенсационно уступила Латвии в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Остраве, завершилось со счетом 2:2. В овертайме командам также не удалось выявить сильнейшего. А вот серию буллитов лучше исполнили латыши - 2:1.

После этой игры Словакия с 12 очками занимает четвертое место в таблице, тогда как Латвия с 9 очками находится на пятой позиции.

В группе В также выступает Казахстан. Сегодня, 20 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева проведут матч за прописку в элитном дивизионе, подробности - тут.

В плей-офф выходят команды, финишировавшие в своих группах в топ-4, последние вылетают в первый дивизион. С турнирным положением сборных можно ознакомиться здесь.