Казахстан на ЧМ по хоккею: без плей-офф, но остался "матч жизни"

Сборной Казахстана осталось провести последний матч на чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии и решить, по сути, теперь одну задачу. В пассиве команды Галыма Мамбеталиева пять поражений подряд.

Корреспондент Vesti.kz предлагает сравнить последние игры Казахстана с ее историческими результатами и выяснить, каковы шансы сборной остаться в элитном дивизионе на следующий год.

19 мая сборная Казахстана потерпела самое крупное поражение на ЧМ-2024 - от команды США со счетом 1:10. С большей разницей казахстанцы проигрывали в своей истории только на мировом первенстве 2010 года в Германии и что удивительно, тоже от США. Тогда американцы также забросили 10 шайб, но оставили свои ворота в неприкосновенности. Это было самым крупным поражением в истории сборной Казахстана. Таким образом, звездно-полосатые являются "злым гением" и самым неудобным противником для казахстанской команды.

Однако плохую игру подопечных Мамбеталиева невозможно оправдать только лишь историческими параллелями. До США сборная Казахстана с разгромным счетом 2:8 проиграла Германии. Причем история противостояний с немцами была, до этого ЧМ, одной из лучших с топовыми соперниками: три победы (из них две - в высшем дивизионе), одно поражение по буллитам и три поражения (из них два - в высшем дивизионе), почти равенство.

Итоговая статистика сборной Казахстана после шести игр ЧМ-2024 выглядит удручающей - одна победа при пяти поражениях, разница забитых/пропущенных шайб -21(9-30). Команда пропускает в среднем пять шайб за матч.

Сборная Казахстана лишилась всех шансов на выход в плей-офф ЧМ и ведет борьбу за то, чтобы сохранить прописку в "элите" на 2025 год. Для этого результата нужно занять место выше восьмого в группе. На данный момент восьмой в группе В идет сборная Польши, набравшая лишь одно очко (поражение в овертайме от Латвии 4:5 ОT). Также поляки проиграли Швеции (1:5), Франции (2:4), Словакии (0:4), США (0:4) и Германии (2:4).

Сегодня, 20 мая, сборные Казахстана и Польши встретятся в очном матче за место в "вышке". Хоккеистам Мамбеталиева нужно как минимум не проиграть в основное время. Любая "чистая победа" сборной Польши выводит ее на седьмое место в группе, а Казахстан тогда опустится на последнее место в таблице и покинет элитный дивизион.

Между собой команды ни разу не играли в "вышке" - сборная Польши за все время существования сборной Казахстана по хоккею (с 1992 года) участвовала среди топ-сборных на ЧМ лишь дважды - в 1992 и 2002 годах. Поляки вернулись в "элиту" спустя 22 года! Однако ни в 1992, ни в 2002 годах сборной Казахстана не было в высшем дивизионе, поэтому встретиться команды не могли теоретически. Этот матч будет дебютным.

Тем не менее, в первом дивизионе, в отборочных этапах к Олимпиаде и в товарищеских турнирах сборные Казахстана и Польши встречались между собой многократно. В подавляющем большинстве матчей победу одерживали казахстанцы.

Однако в последней официальной игре в рамках отборочного турнира к Играм-2020 сборная Польши одержала победу над Казахстаном со счетом 3:2. Нельзя исключать, что поляки полны решимости повторить этот успех и остаться в "элите", а Казахстан отправить в первый дивизион.