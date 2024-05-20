Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Комментарии

Главные интриги и ожидание сенсации на ЧМ по хоккею. Текущие турнирные расклады

Главные интриги и ожидание сенсации на ЧМ по хоккею. Текущие турнирные расклады
©IIHF

Чемпионат мира-2024 по хоккею, проходящий в Чехии, в самом разгаре. Большинству сборных осталось сыграть лишь по одному матчу. Сегодня-завтра команды выявят восемь четвертьфиналистов (по четыре первые команды в каждой из групп), а также двух "неудачников", которые покинут элитный дивизион. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие сборные уже вышли из группы, а какие еще ведут борьбу за плей-офф.

Группа В: Швеция и США вышли в плей-офф, а Латвия сохраняет теоретические шансы

"Тре крунур" уверенно лидируют и идут без потерь: пять побед в пяти играх и 15 набранных очков. Шведы гарантировали себе выход в плей-офф и, скорее всего, с первого места в группе. Они опережают идущую на втором месте сборную США на два очка и имеют матч в запасе с аутсайдером (сегодня со сборной Франции).

Сборная Германии, одержав победы над Казахстаном (8:2) и Польшей (4:2), вышла на третье место и опережает Словакию (обе - по 12 очков) по дополнительным показателям. Последний свой матч в группе немцы сыграют 21 мая с французами и, чтобы точно гарантировать себе место в плей-офф им достаточно не проиграть в основное время.

Четвертое место в группе, дающую путевку в плей-офф, занимает сборная Словакии. Чтобы гарантировать себе место в четвертьфинале им нужно не проиграть 21 мая в основное время лидерам группы – Швеции.

Бронзовый призер прошлогоднего ЧМ - сборная Латвии сохраняет теоретические шансы на выход из группы благодаря победе в воскресном матче над Словакией по буллитам (3:2 Б). С восемью очками после шести игр латышам необходимо обязательно побеждать в своем последнем матче сборную США в основное время и рассчитывать, что Словакия не наберет ни одного очка в матче со Швецией. Тогда, при равенстве очков Латвия обойдет Словакию по личным встречам.

А вот сборные Франции, Казахстана и Польши лишились шансов на попадание в четвертьфинал. При этом Казахстан и Польша сегодня в очном матче определят "неудачника" группы, который покинет "вышку".

Группа A: главная интрига и ожидание сенсации 

Три сборные – Канады, Чехии и Швейцарии гарантировали себе попадание в четвертьфиналы и сейчас лишь ведут борьбу за лидерство в группе. Канадцы занимают первое место с 17 очками, опережая чехов на три балла. Замыкают тройку швейцарцы – 14 очков.

А вот за четвертое место в группе, также дающее право на четвертьфинал (против первой команды из группы В), развернулась ожесточенная борьба между Финляндией, Австрией и Данией.  

На данный момент четвертой идет сборная Австрии и пока это - главная сенсация на этом чемпионате. Проиграв в первых трех матчах, австрийцы неожиданно взяли очко с Канадой (поражение в овертайме 6:7), по ходу игры отыгравшись со счета 1:6 (это историческое достижение за все время чемпионатов мира), а далее и вовсе обыграли фаворита - Финляндию в основное время (3:2), забив решающую шайбу за секунду(!) до конца матча. После победы над Норвегией (4:1) Австрия обходит Финляндию (обе - по семь баллов) за счет дополнительного показателя – матча между ними.

Однако Финляндия имеет матч в запасе. Финнам предстоит сегодня (20 мая) сыграть с Данией, а завтра (21 мая) – с Швейцарией. "Суоми" нужно набрать в этих встречах не меньше четырех очков, так как Австрия проводит свой матч с аутсайдером группы – сборной Великобритании и, наверняка, его выиграет. 

Дания сохраняет теоретические шансы на плей-офф. Для этого им необходимо самим выигрывать у Финляндии в своем последнем матче и ждать, чтобы "Суоми" не победили Швейцарию, а Австрия – Великобританию.

Норвегия и Великобритания лишились шансов на плей-офф и сыграют друг с другом за прописку в высшем дивизионе.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
ЧМ по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 01:41
Сборные (хоккей)
©IG/kazakhstanhockey Остались в элите! Сборная Казахстана выиграла решающий матч на ЧМ по хоккею
Вчера , 22:45
Сборные (хоккей)
©Федерация хоккея Швеции Швеция отменила сенсацию на ЧМ по хоккею
Вчера , 20:49
Сборные (хоккей)
©КФХ В сборной Казахстана поделились настроем на главный матч на ЧМ по хоккею
Вчера , 14:46
Сборные (хоккей)
©IIHF Главные интриги и ожидание сенсации на ЧМ по хоккею. Текущие турнирные расклады
Вчера , 13:56
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан на ЧМ по хоккею: без плей-офф, но остался "матч жизни"
Вчера , 12:47
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России высмеяли фиаско Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 10:10
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Назван победитель в "матче жизни" Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 08:28
Сборные (хоккей)
©iihf.com Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 07:00
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Прямая трансляция матча Казахстана за элиту ЧМ по хоккею
19 мая, 23:55
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Мамбеталиев объяснил крупное поражение Казахстана от США на чемпионате мира
19 мая, 21:36
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Сборная США устроила разгром Казахстану на ЧМ по хоккею
19 мая, 08:00
Сборные (хоккей)
©IG/kazakhstanhockey Прямая трансляция матча США - Казахстан на ЧМ-2024 по хоккею
18 мая, 23:54
Сборные (хоккей)
©iihf.com Канада и Финляндия устроили триллер с камбэком на ЧМ по хоккею
18 мая, 18:31
Сборные (хоккей)
©iihf.com Команду-выскочку разгромили с сухим счетом на ЧМ по хоккею
18 мая, 18:10
Сборные (хоккей)
©iihf.com Соперники Казахстана устроили голевую феерию на ЧМ по хоккею
18 мая, 07:07
Сборные (хоккей)
©КФХ Старченко сравнили с Ягром. Казахстан узнал рейтинг силы на ЧМ по хоккею
17 мая, 22:40
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России жестко ошиблись с сенсацией в матче Казахстана на ЧМ по хоккею
17 мая, 22:24
Сборные (хоккей)
©iihf.com Видео разгрома в матче ЧМ по хоккею Германия - Казахстан
17 мая, 22:08
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами
17 мая, 21:47
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею
17 мая, 19:16
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан удивит Германию? Расклады на решающие игры ЧМ по хоккею
17 мая, 18:39
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстан назвал состав на матч ЧМ по хоккею с Германией
17 мая, 11:20
Сборные (хоккей)
©КФХ В Швеции указали на главный плюс сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
17 мая, 07:59
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Прямая трансляция матча Казахстана с призером Олимпиады на ЧМ по хоккею
17 мая, 07:37
Сборные (хоккей)
©eishockey.at Сухим разгромом завершился матч соперников Казахстана на ЧМ по хоккею
16 мая, 23:27
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче против Швеции
16 мая, 22:31
Сборные (хоккей)
©КФХ Казах из "Барыса" вошел в историю ЧМ по хоккею
16 мая, 21:52
Сборные (хоккей)
©eishockey.at Команда-сенсация сотворила победный камбэк на ЧМ по хоккею
16 мая, 21:34
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстан отменил разгром в матче с лидером ЧМ по хоккею
16 мая, 20:10
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В Канаде вынесли вердикт сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus