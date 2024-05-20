Главные интриги и ожидание сенсации на ЧМ по хоккею. Текущие турнирные расклады

Чемпионат мира-2024 по хоккею, проходящий в Чехии, в самом разгаре. Большинству сборных осталось сыграть лишь по одному матчу. Сегодня-завтра команды выявят восемь четвертьфиналистов (по четыре первые команды в каждой из групп), а также двух "неудачников", которые покинут элитный дивизион. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие сборные уже вышли из группы, а какие еще ведут борьбу за плей-офф.

Группа В: Швеция и США вышли в плей-офф, а Латвия сохраняет теоретические шансы

"Тре крунур" уверенно лидируют и идут без потерь: пять побед в пяти играх и 15 набранных очков. Шведы гарантировали себе выход в плей-офф и, скорее всего, с первого места в группе. Они опережают идущую на втором месте сборную США на два очка и имеют матч в запасе с аутсайдером (сегодня со сборной Франции).

Сборная Германии, одержав победы над Казахстаном (8:2) и Польшей (4:2), вышла на третье место и опережает Словакию (обе - по 12 очков) по дополнительным показателям. Последний свой матч в группе немцы сыграют 21 мая с французами и, чтобы точно гарантировать себе место в плей-офф им достаточно не проиграть в основное время.

Четвертое место в группе, дающую путевку в плей-офф, занимает сборная Словакии. Чтобы гарантировать себе место в четвертьфинале им нужно не проиграть 21 мая в основное время лидерам группы – Швеции.

Бронзовый призер прошлогоднего ЧМ - сборная Латвии сохраняет теоретические шансы на выход из группы благодаря победе в воскресном матче над Словакией по буллитам (3:2 Б). С восемью очками после шести игр латышам необходимо обязательно побеждать в своем последнем матче сборную США в основное время и рассчитывать, что Словакия не наберет ни одного очка в матче со Швецией. Тогда, при равенстве очков Латвия обойдет Словакию по личным встречам.

А вот сборные Франции, Казахстана и Польши лишились шансов на попадание в четвертьфинал. При этом Казахстан и Польша сегодня в очном матче определят "неудачника" группы, который покинет "вышку".

Группа A: главная интрига и ожидание сенсации

Три сборные – Канады, Чехии и Швейцарии гарантировали себе попадание в четвертьфиналы и сейчас лишь ведут борьбу за лидерство в группе. Канадцы занимают первое место с 17 очками, опережая чехов на три балла. Замыкают тройку швейцарцы – 14 очков.

А вот за четвертое место в группе, также дающее право на четвертьфинал (против первой команды из группы В), развернулась ожесточенная борьба между Финляндией, Австрией и Данией.

На данный момент четвертой идет сборная Австрии и пока это - главная сенсация на этом чемпионате. Проиграв в первых трех матчах, австрийцы неожиданно взяли очко с Канадой (поражение в овертайме 6:7), по ходу игры отыгравшись со счета 1:6 (это историческое достижение за все время чемпионатов мира), а далее и вовсе обыграли фаворита - Финляндию в основное время (3:2), забив решающую шайбу за секунду(!) до конца матча. После победы над Норвегией (4:1) Австрия обходит Финляндию (обе - по семь баллов) за счет дополнительного показателя – матча между ними.

Однако Финляндия имеет матч в запасе. Финнам предстоит сегодня (20 мая) сыграть с Данией, а завтра (21 мая) – с Швейцарией. "Суоми" нужно набрать в этих встречах не меньше четырех очков, так как Австрия проводит свой матч с аутсайдером группы – сборной Великобритании и, наверняка, его выиграет.

Дания сохраняет теоретические шансы на плей-офф. Для этого им необходимо самим выигрывать у Финляндии в своем последнем матче и ждать, чтобы "Суоми" не победили Швейцарию, а Австрия – Великобританию.

Норвегия и Великобритания лишились шансов на плей-офф и сыграют друг с другом за прописку в высшем дивизионе.