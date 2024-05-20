Прямая трансляция матча Казахстана за элиту ЧМ по хоккею

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана проведет заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира-2024 по хоккею, проходящего в эти дни в Чехии. Соперником выступит команда Польши, передают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны, в прямом эфире ее покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Казахстанские хоккеисты с 3 очками занимают предпоследнее, седьмое место в группе B, тогда как поляки, имея в активе 1 балл, замыкают турнирную таблицу.

Таким образом, подопечных Галыма Мамбеталиева устроит только победный результат, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, в противном случае они будут понижены в классе.

Казахстанцы стартовали в турнире с победы над Францией (3:1), после чего проиграли Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3), Германии (2:8) и США (1:10).