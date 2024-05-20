В России высмеяли фиаско Казахстана на ЧМ по хоккею

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко иронично прокомментировал очередное поражение сборной Казахстана на групповом этапе чемпионата мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.
На этот раз подопечные Галыма Мамбеталиева крупно уступили США - 1:10.
"Едва не дожали американцев, но десять нелепых контратак свели все усилия", - написал он в своем телеграм-канале.
Сегодня, 20 мая, Казахстан встретится с Польшей. Победитель матча сохранит прописку в элитном дивизионе, проигравший будет понижен в классе. Начало - в 23:20 по времени Астаны, прямая трансляция будет доступна здесь.
Турнирное положение команд приведено по этой ссылке.
Назван победитель в "матче жизни" Казахстана на ЧМ по хоккею
Загрузка матч-центра...
Реклама