Сборная США устроила разгром Казахстану на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела шестую игру на чемпионате мира-2024 против команды США, сообщают Vesti.kz.
Игра в чешской Остраве завершилась уверенной победой коллектива Джона Хайнса - 10:1. В составе сборной США отличились Мэтт Болди (дубль), Брэди Ткачук (хет-трик), Брок Нельсон, Люк Канин, Гэвин Бриндли, Кевин Хейз и Джонни Годро. В составе сборной Казахстана гол забил Алихан Омирбеков.
По итогам шести проведенных игр сборная Казахстана имеет в активе три набранных балла. Команда занимает предпоследнее седьмое место в группе В. Что касается американских хоккеистов, то они набрали 13 очков и поднялись на второе место в группе.
Заключительный матч сборная Казахстана на ЧМ-2024 проведет 20 мая против сборной Польши.
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