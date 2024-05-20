Назван победитель в "матче жизни" Казахстана на ЧМ по хоккею

Сайт Livesport.ru поделился прогнозом на матч сборных Казахстана и Польши в рамках группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Встреча группы В пройдет сегодня, 20 мая и начнется в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

"Казахстан

Турнирное положение: После успешного первого матча на старте нынешнего мирового форума сборная Казахстана играет от матча к матчу все хуже и хуже.

Последние матчи: В последнем поединке так и вовсе был кошмар по счету от сборной США. В воротах азиатского коллектива побывало аж 10 шайб.

Травмированные игроки: Мамбеталиев и его тренерский штаб могут рассчитывать абсолютно на всех игроков, приехавших в Чехию.

Общий тонус команды: Поединок против сборной Польши важнейший. Во многом от его исхода будет зависеть сохранение прописки в элите мирового хоккея.

Польша

Турнирное положение: По итогам почти завершившейся дистанции группового этапа сборная Польши по совокупности выглядела даже лучше сборной Казахстана, но имеет в своем активе всего лишь одно очко.

Последние матчи: В последней игре против немцев уровень хоккея был вполне себе сносным, но и сборная Германии не особо лютовала в игре со своими географическими соседями.

Травмированные игроки: Полякам удалось провести турнир таким образом, что к решающему матчу за спасение у них полностью боеспособный состав.

Общий тонус команды: Можно не сомневаться, что в решающем поединке за спасение новичок элитного дивизиона соберет волю в кулак и проведет одну из лучших игр на турнире.

Прогноз: Не верится, что поляки в этом матче смогут совершить сенсацию", - пишет источник.

Казахстан с 3 очками занимает седьмое место в таблице, а Польша (1) находится на последней, восьмой строчке. Победитель матча сохранит прописку в элитном дивизионе, а проигравший будет понижен в классе.