Остались в элите! Сборная Казахстана выиграла решающий матч на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в топ-дивизионе чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это стало возможным благодаря победе над Польшей в заключительном матче группового этапа.

Напомним, мировое первенство проходит в Чехии. Казахстан и Польша являются аутсайдерами группы В. Перед матчем подопечные Галыма Мамбеталиева опережали соперника лишь на два очка, командам предстояло в очном противостоянии выяснить, кто останется в элите, а кто вылетит в более низший дивизион.

В итоге Казахстан обыграл Польшу со счетом 3:1. Соперники повели на десятой минуте встречи, но уже на 13-й Никита Михайлис сравнял с передачи Аркадия Шестакова.На 51-й Валерий Орехов вывел сборную вперед, ему ассистировали Михайлис и Данияр Самат. А на 55-й точку во встрече поставил Роман Старченко.

Таким образом, в семи встречах команда Мамбеталиева набрала шесть очков и сохранила прописку в элите, а Польша покинула топ-дизион.

Напомним, что ранее на ЧМ Казахстан обыграл Францию (3:1), а затем потерпел пять поражений подряд – от Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3), Германии (2:8) и США (1:10).