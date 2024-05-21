Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Комментарии

"Отомстили Польше за Олимпиаду". Как ЧМ по хоккею вскрыл главные проблемы сборной Казахстана

"Отомстили Польше за Олимпиаду". Как ЧМ по хоккею вскрыл главные проблемы сборной Казахстана
©

Российское издание "Спорт-Экспресс" подвело итоги матча между сборными Казахстана и Польши на чемпионате мира-2024 по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу Казахстана, который сохранил прописку в элите мирового хоккея.

"Внутренняя борьба за власть и бессмысленный пересмотр гражданств хоккеистов отбросили сборную Казахстана на дно высшего дивизиона чемпионата мира. Даже на ослабленном отсутствием России и Беларуси турнире нашим соседям пришлось биться за выживание со скромной Польшей. До заключительной игры поездка в Чехию складывалась неудачно и могла закончиться понижением в классе, но сборная все-таки сохранила место в элите благодаря победе над поляками.

За последние годы Казахстан отказался от натурализации не только североамериканцев, но и россиян. Еще пару лет за сборную играли Алексей Маклюков, Павел Акользин, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов, Антон Сагадеев - не последние люди на уровне КХЛ. После ухода из "Барыса" многие перешли в сильные российские клубы, а в сборной доверились местным игрокам. Их уровень легко оценить, если проанализировать результаты клуба из Астаны в КХЛ. Два года подряд "Барыс", усиленный легионерами, не попадал в плей-офф. Перестройку сборной и обнуление выданных паспортов в Казахстане затеяли без подготовки внутренних резервов. К каким последствиям это привело, все увидели на чемпионате мира.

Ожидалось, что лидером сборной на ЧМ станет Никита Михайлис - самый известный действующий хоккеист из Казахстана. Перед сезоном-2023/24 на форварда устроили охоту топ-клубы КХЛ: "Авангард", "Локомотив", "Магнитка". Борьбу за нападающего выиграл "Металлург". Михайлис впервые в карьере вырвался из родной страны и завоевал Кубок Гагарина под руководством Андрея Разина. Однако высоких ожиданий не оправдал: ни в регулярке, ни в плей-офф - Михайлис не вышел на лидерские роли. Так произошло и в сборной. О каких успехах может идти речь, если главная звезда забивает только в последнем матче группового этапа с беспросветным аутсайдером?

С поляками у сборной Казахстана давние счеты. В 2020 году команда Андрея Скабелки, одного из самых успешных в то время тренеров "Барыса", уступила Польше и не прошла в следующий этап квалификации на пекинскую Олимпиаду-2022. Злым гением для Казахстана стал натурализованный вратарь Джон Мюррей, отразивший больше 50 бросков. Он до сих пор играет за Польшу и сегодня делал все, чтобы снова испортить жизнь казахстанским хоккеистам. Не справился Джон только с бросками обладателей Кубка Гагарина и ветерана Романа Старченко. В третьем периоде команду успокоил подключившийся к атаке Валерий Орехов, который неотразимо бросил в дальний угол.

Казахстан натужно, но все-таки обыграл Польшу и сохранил место в элитном дивизионе. Хотя победа над сборной, в составе которой лишь один хоккеист представляет топовый европейский чемпионат (Павел Зигмунт играет за чешский "Литвинов"), не повод для гордости. Команду Галыма Мамбеталиева устраивала сегодня и ничья. Окончательно похоронил интригу и выписал Польше путевку на понижение Старченко. Многолетний лидер Казахстана в свои 38 лет закончил турнир лучшим бомбардиром команды. Это многое говорит о силе этого состава.

Пока Казахстан довольствуется малым и радуется сохраненному месту в элите. В обозримом будущем радужные перспективы сборной разглядеть смогут только самые оптимистично настроенные болельщики. Чемпионат мира подтвердил, что уровень нынешнего состава подходит лишь для борьбы за выживание. О большем сейчас мечтать не приходится. Смена подхода комплектования сборной пока не приносит результата. Остается только надеяться, что в скором времени в Казахстане появятся новые звездочки - правда, на подходе таковых не замечено", - говорится в статье.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
ЧМ по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:47
Сборные (хоккей)
©КФХ В России принизили "успех" Казахстана на ЧМ по хоккею
Сегодня , 10:00
Сборные (хоккей)
© "Отомстили Польше за Олимпиаду". Как ЧМ по хоккею вскрыл главные проблемы сборной Казахстана
Сегодня , 09:00
Сборные (хоккей)
©iihf.com "Остался в элите, но...". В России вынесли вердикт Казахстану за ЧМ-2024 по хоккею
Сегодня , 07:40
Сборные (хоккей)
©КФХ Определены лучшие игроки сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею
Сегодня , 07:20
Сборные (хоккей)
©КФХ Международная федерация хоккея отреагировала на победу Казахстана на ЧМ-2024
Сегодня , 01:41
Сборные (хоккей)
©IG/kazakhstanhockey Остались в элите! Сборная Казахстана выиграла решающий матч на ЧМ по хоккею
Вчера , 22:45
Сборные (хоккей)
©Федерация хоккея Швеции Швеция отменила сенсацию на ЧМ по хоккею
Вчера , 20:49
Сборные (хоккей)
©КФХ В сборной Казахстана поделились настроем на главный матч на ЧМ по хоккею
Вчера , 14:46
Сборные (хоккей)
©IIHF Главные интриги и ожидание сенсации на ЧМ по хоккею. Текущие турнирные расклады
Вчера , 13:56
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан на ЧМ по хоккею: без плей-офф, но остался "матч жизни"
Вчера , 12:47
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России высмеяли фиаско Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 10:10
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Назван победитель в "матче жизни" Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 08:28
Сборные (хоккей)
©iihf.com Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 07:00
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Прямая трансляция матча Казахстана за элиту ЧМ по хоккею
19 мая, 23:55
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Мамбеталиев объяснил крупное поражение Казахстана от США на чемпионате мира
19 мая, 21:36
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Сборная США устроила разгром Казахстану на ЧМ по хоккею
19 мая, 08:00
Сборные (хоккей)
©IG/kazakhstanhockey Прямая трансляция матча США - Казахстан на ЧМ-2024 по хоккею
18 мая, 23:54
Сборные (хоккей)
©iihf.com Канада и Финляндия устроили триллер с камбэком на ЧМ по хоккею
18 мая, 18:31
Сборные (хоккей)
©iihf.com Команду-выскочку разгромили с сухим счетом на ЧМ по хоккею
18 мая, 18:10
Сборные (хоккей)
©iihf.com Соперники Казахстана устроили голевую феерию на ЧМ по хоккею
18 мая, 07:07
Сборные (хоккей)
©КФХ Старченко сравнили с Ягром. Казахстан узнал рейтинг силы на ЧМ по хоккею
17 мая, 22:40
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России жестко ошиблись с сенсацией в матче Казахстана на ЧМ по хоккею
17 мая, 22:24
Сборные (хоккей)
©iihf.com Видео разгрома в матче ЧМ по хоккею Германия - Казахстан
17 мая, 22:08
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами
17 мая, 21:47
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею
17 мая, 19:16
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан удивит Германию? Расклады на решающие игры ЧМ по хоккею
17 мая, 18:39
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Казахстан назвал состав на матч ЧМ по хоккею с Германией
17 мая, 11:20
Сборные (хоккей)
©КФХ В Швеции указали на главный плюс сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
17 мая, 07:59
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Прямая трансляция матча Казахстана с призером Олимпиады на ЧМ по хоккею
17 мая, 07:37
Сборные (хоккей)
©eishockey.at Сухим разгромом завершился матч соперников Казахстана на ЧМ по хоккею

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus