© "Отомстили Польше за Олимпиаду". Как ЧМ по хоккею вскрыл главные проблемы сборной Казахстана

Российское издание "Спорт-Экспресс" подвело итоги матча между сборными Казахстана и Польши на чемпионате мира-2024 по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу Казахстана, который сохранил прописку в элите мирового хоккея.

"Внутренняя борьба за власть и бессмысленный пересмотр гражданств хоккеистов отбросили сборную Казахстана на дно высшего дивизиона чемпионата мира. Даже на ослабленном отсутствием России и Беларуси турнире нашим соседям пришлось биться за выживание со скромной Польшей. До заключительной игры поездка в Чехию складывалась неудачно и могла закончиться понижением в классе, но сборная все-таки сохранила место в элите благодаря победе над поляками.

За последние годы Казахстан отказался от натурализации не только североамериканцев, но и россиян. Еще пару лет за сборную играли Алексей Маклюков, Павел Акользин, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов, Антон Сагадеев - не последние люди на уровне КХЛ. После ухода из "Барыса" многие перешли в сильные российские клубы, а в сборной доверились местным игрокам. Их уровень легко оценить, если проанализировать результаты клуба из Астаны в КХЛ. Два года подряд "Барыс", усиленный легионерами, не попадал в плей-офф. Перестройку сборной и обнуление выданных паспортов в Казахстане затеяли без подготовки внутренних резервов. К каким последствиям это привело, все увидели на чемпионате мира.

Ожидалось, что лидером сборной на ЧМ станет Никита Михайлис - самый известный действующий хоккеист из Казахстана. Перед сезоном-2023/24 на форварда устроили охоту топ-клубы КХЛ: "Авангард", "Локомотив", "Магнитка". Борьбу за нападающего выиграл "Металлург". Михайлис впервые в карьере вырвался из родной страны и завоевал Кубок Гагарина под руководством Андрея Разина. Однако высоких ожиданий не оправдал: ни в регулярке, ни в плей-офф - Михайлис не вышел на лидерские роли. Так произошло и в сборной. О каких успехах может идти речь, если главная звезда забивает только в последнем матче группового этапа с беспросветным аутсайдером?

С поляками у сборной Казахстана давние счеты. В 2020 году команда Андрея Скабелки, одного из самых успешных в то время тренеров "Барыса", уступила Польше и не прошла в следующий этап квалификации на пекинскую Олимпиаду-2022. Злым гением для Казахстана стал натурализованный вратарь Джон Мюррей, отразивший больше 50 бросков. Он до сих пор играет за Польшу и сегодня делал все, чтобы снова испортить жизнь казахстанским хоккеистам. Не справился Джон только с бросками обладателей Кубка Гагарина и ветерана Романа Старченко. В третьем периоде команду успокоил подключившийся к атаке Валерий Орехов, который неотразимо бросил в дальний угол.

Казахстан натужно, но все-таки обыграл Польшу и сохранил место в элитном дивизионе. Хотя победа над сборной, в составе которой лишь один хоккеист представляет топовый европейский чемпионат (Павел Зигмунт играет за чешский "Литвинов"), не повод для гордости. Команду Галыма Мамбеталиева устраивала сегодня и ничья. Окончательно похоронил интригу и выписал Польше путевку на понижение Старченко. Многолетний лидер Казахстана в свои 38 лет закончил турнир лучшим бомбардиром команды. Это многое говорит о силе этого состава.

Пока Казахстан довольствуется малым и радуется сохраненному месту в элите. В обозримом будущем радужные перспективы сборной разглядеть смогут только самые оптимистично настроенные болельщики. Чемпионат мира подтвердил, что уровень нынешнего состава подходит лишь для борьбы за выживание. О большем сейчас мечтать не приходится. Смена подхода комплектования сборной пока не приносит результата. Остается только надеяться, что в скором времени в Казахстане появятся новые звездочки - правда, на подходе таковых не замечено", - говорится в статье.