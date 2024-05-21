Вратарь "Барыса" и сборной Казахстана близок к переходу в топ-клуб КХЛ

Вратарь молодежной сборной Казахстана по хоккею Джелал-ад-Дин Амирбеков из системы "Барыса" может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Головой Об Лед".

"Пока "Барыс", судя по всему, продолжит наигрывать иностранного голкипера в сезоне, в КХЛ назревает громкий переход казахстанского вратаря в ТОП клуб! Не просто участника, а именно ТОП команду во всех смыслах!

По инсайдерской информации: вратарь системы "Барыса" Джелал-ад-Дин Амирбеков в шаге от того, чтобы пополнить ростер гранда КХЛ.

Спортсмену 21 год, он имеет опыт выступлений за сборные Казахстана в различных возрастных группах. В этом сезоне в составе "Номада" он провел 1272 минуты на льду, а его процент отраженных бросков равен - 93 процентам," - пишет источник.