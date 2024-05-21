"Остался в элите, но...". В России вынесли вердикт Казахстану за ЧМ-2024 по хоккею

Российский спортивный портал "Чемпионат" разобрал победу сборной Казахстана над командой Польши в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Казахстан выиграл со счетом 3:1 и сохранил прописку в элите мирового хоккея. Для подопечных Галыма Мамбеталиева это вторая победа на турнире.

"Поляки даже забили первыми, однако сказался класс более опытных хоккеистов из КХЛ.

Нынешняя схема группового этапа ЧМ критикуется сразу после ее введения в 2012-м: из-за его растянутости топовым сборным особо не надо напрягаться - они и так выйдут. Проблема в том, что не надо напрягаться и тем командам, которые борются только за выживание. Если по формуле, которая действовала бо́льшую часть нулевых, в финальной пульке за выживание надо было выигрывать два матча для выживания, то сейчас зачастую хватает и одного. Из-за этого аутсайдеры часто сливают матчи с топ-сборными, сохраняя силы на один ключевой.

Год назад Казахстан ехал на ЧМ с заниженными ожиданиями, но после трех побед сам же их завысил. Однако после стартовой победы над французами больше команде Галыма Мамбеталиева гордиться было нечем - пять поражений увенчали 1:10 от США. Поляки же проиграли шесть матчей, но показали зубы, достойно отыграв и со шведами, и с американцами. Достойность эта помогла набрать им лишь очко, и для сохранения места в прописке им надо было обыграть Казахстан в основное время, ну а команде Мамбеталиева хватало и простого ухода матча в ОТ.

Первая половина первого периода вышла совсем тусклой: команды на двоих нанесли один бросок, пасы были неточными, а шайба не раз уходила в проброс. Казалось, что поляки были чуточку активнее, но долгое время это им не помогало. Казалось, не поможет и большинство: польская сборная была единственной, не забивавшей до этого в большинстве. Однако спецбригада стрельнула в ключевой момент: казахстанские защитники на пятаке проспали Камила Валенгу, и форвард чешского "Тршинеца" в борьбе пропихнул шайбу в ворота.

Казахстанская команда после гола какое-то время выглядела растерянной, но у нее тоже было спящее оружие - Никита Михайлис. Один из самых дорогих форвардов "Металлурга" бледно провел чемпионский плей-офф, а после смены джерси отметился на ЧМ лишь одним очком за передачу. В критический момент Никита взял все в свои руки, после вбрасывания в центре площадки оформил проход по пустому флангу, обвёл пару соперников и прошил ворота натурализованного Джона Мюррея. После этого в концовке периода поактивнее были поляки, но конвертировать территориальное преимущество в голы они не сумели.

Второй период долгое время получался таким же бестолковым. Хотя казахстанская сборная на старте двадцатиминутки выглядела получше в позиционных атаках, движение шайбы не приводило к броскам по воротам, поляки плотно защищались в своей зоне. Качество игры не улучшалось, команды (особенно поляки) часто пробрасывались. Казахстан схватил пару глупых удалений, особенно отличился Аркадий Шестаков, который заехал вратарю Мюррею за воротами, однако "бяло-червоные" после успеха в первом периоде больше лишнего реализовать не могли. На игру элитного дивизиона игра стала похожа минуты после 30-й, когда обе команды стали генерировать хорошие моменты, однако вратари играли лучше полевых.

На третий период Казахстан выходил при ситуации, которая полностью устраивала команду, никуда бежать не надо было. А вот полякам бежать надо было, но долгое время это особенно не получалось: для того чтобы взламывать схемы соперника, им просто не хватало класса. Моментов для контратак Казахстан не давал, а вскоре забил сам: Валерий Орехов здорово подключился к позиционной атаке. Это был уже второй гол игрока "Металлурга" в матче - и, как для Михайлиса, он стал для свежеиспеченного чемпиона первым на ЧМ.

И теперь полякам для выживания надо было забивать уже два гола, а времени на это было совсем мало. В отдельных моментах Казахстан выбирал схему 1-4 и сам мог ловить соперника на контратаках. Третий гол после нее и произошел: 38-летний Роман Старченко подкараулил не лучшее решение от 39-летнего Марцина Колуша, и главный ветеран сборной Казахстана оформил третий гол после выхода "в ноль". Поляки после этого успели поиграть и "6 на 4", но игра была сделана.

Казахстан остался в элите - но выступление команды вряд ли оставило у кого-то чувство радости. Грустно представить, что будет, когда уйдет на покой тот же Старченко, а качество местного нового поколения вызывает вопросы - то на ЮЧМ эта команда обыгрывает чехов, то без шансов отлетает нашей сборной на Кубке Будущего. Поляки же оставили весьма приятное впечатление на фоне других "вылетантов" последних лет - но очевидно, что у этой команды для сохранения прописки было слишком мало мастерства", - пишет издание.