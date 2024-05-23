Экс-тренеру сборной Казахстана сделали сочное предложение

Стало известно, где может продолжить свою карьеру Галым Мамбеталиев, покинувший ранее пост главного тренера сборной Казахстана по хоккею, передают Vesti.kz.

По информации Головой об лед, он выбирает между "Кулагером" (Петропавловск) и "Номадом" (фарм-клуб "Барыса"). При этом отмечается, что петропавловцы сделали ему сочное предложение, над которым он раздумывает.

Напомним, что сборная Казахстана под руководством Мамбеталиева заняла шестое место в группе В чемпионата мира-2024 в Чехии и не смогла выйти в плей-офф, однако сохранила место в элитном дивизионе. Его в национальной команде сменил канадец Дэвид Немировски, который был назначен наставником "Барыса" в это межсезонье.

Прежде Мамбеталиев возглавлял ЦСКА (Темиртау), "Барыс", "Сарыарку", "Снежные барсы", молодежную сборную Казахстана и вышеназванный "Номад".