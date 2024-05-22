Драматичная развязка и "матч смерти". Кто с кем сыграет в плей-офф ЧМ по хоккею

На чемпионате мира-2024 по хоккею завершился групповой этап и определились все участники плей-офф. О драматической развязке в борьбе за выход в из группы, а также о четвертьфинальных парах - в материале Vesti.kz.

Группа А: Австрия неожиданно проиграла аутсайдеру, а Канада взяла первое место

Здесь до последнего дня было не ясно с четвертым местом, дающим выход в плей-офф. На него претендовали Финляндия и Австрия. После того как финны обыграли Данию со счетом 3:1, австрийцам необходимо было выигрывать у Великобритании - аутсайдера, уже выбывшего досрочно из высшего дивизиона и не имеющего никакой турнирной мотивации. Более того, до этого матча британцы не набрали ни одного очка.

Казалось бы, ситуация для команды-сенсации, сыгравшей вничью в основное время с Канадой и победившей Финляндию, идеальная. И хотя первый период прошел без забитых голов, в начале второго австрийцы наконец забили, реализовав большинство, однако затем сами же пропустили в игре в неравных составах. 1:1 после двух периодов не давал сильных поводов для беспокойства поклонникам австрийской сборной – команда не один раз в третьем периоде собиралась с силами и переигрывала соперника. Но не в этот раз: австрийцы пропустили три шайбы от аутсайдера, а сами забросили лишь одну под самый конец матча и проиграли Великобритании со счетом 2:4. Как итог, австрийцы с семью очками остались пятыми и без плей-офф.

А Финляндия в уже ничего не значившей игре спокойно проиграла Швейцарии (1:3), которая стала второй в группе. В свою очередь, хозяева турнира – сборная Чехии стали третьими, уступив в драматичном матче Канаде (3:4 ОТ), выигравшей группу.

Группа B: Стопроцентная Швеция и неудачливая Латвия

За четвертое место здесь спорили Словакия (12 очков) и Латвия (9). Латышам нужно было побеждать США и надеяться, что словаки проиграют Швеции.

Латвия уже побеждала сборную США в прошлом году, в овертайме, в историческом для себя матче за бронзу. Теперь же им необходим был успех в основное время. Но американцы не стали повторять "той ошибки", и уверенно выиграли матч - 6:3, тем самым обеспечив себе второе место в группе и оставив соперника без плей-офф.

Словакия же была разгромлена лидером группы - Швецией (1:6), которая стала единственной сборной, не потерявшей на этом этапе ни одного очка, и осталась на четвертом месте. Строчкой выше расположилась Германия.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале

Канада (1А) – Словакия (4В)

Швейцария (2А) – Германия (3В)

Швеция (1В) – Финляндия (4А)

США (2В) – Чехия (3А)

Таким образом, в плей-офф не удалось избежать скандинавского дерби, но главный "матч смерти" ожидается между хозяевами турнира и сборной США.