Канада и Финляндия устроили триллер с камбэком на ЧМ по хоккею

Сборные Канады и Финляндии выдали невероятный матч по накалу и развязке на групповом этапе чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

В ходе встречи, прошедшей в Праге, канадцы уступали 0:2 и 2:3, но, в конечном итоге, вырвали победу со счетом 5:3.

В составе проигравших дубль оформил Ессе Пульюярви (2-я минута, 37-я), а также отличился Валттери Пуустинен (4-я). У победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я), Брэндон Танев (17-я), Оуэн Пауэр (38-я), Брэндон Хейгел (52-я) и Доусон Мерсер (60-я).

После этой игры Канада с 14 очками идет второй в группе А, тогда как Финляндия с 7 очками располагается на четвертой строчке. Для выхода в плей-офф командам нужно финишировать в топ-4 по итогам группового раунда. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.