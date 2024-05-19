Прямая трансляция матча США - Казахстан на ЧМ-2024 по хоккею

Сегодня, 19 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет шестую игру на чемпионате мира-2024. Соперником подопечных Галыма Мамбеталиева станет национальная команда США, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в чешской Остраве и начнется в 19:20 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Прямое включение начнется в 19:10.

По итогам пяти проведенных игр сборная Казахстана имеет в активе три набранных балла. Команда занимает предпоследнее седьмое место в группе В. Что касается американских хоккеистов, то они набрали десять очков и находятся на четвертой строчке.

Отметим, что это предпоследний матч сборной Казахстана на ЧМ-2024.