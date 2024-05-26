ЧМ-2024 по хоккею с участием сборной Казахстана вошел в историю

Чемпионат мира-2024 по хоккею стал самым посещаемым в истории. Рекорд был установлен досрочно по итогам полуфинальных матчей, передают Vesti.kz.

По информации Allhockey.ru, суммарная посещаемость турнира на данный момент составила 765 385 зрителей (12 345 в среднем за матч).

Турнир проходит в Праге (вместимость арены - 17 413 зрителей) и Остраве (9109). Решающие матчи принимает столица Чехии. В финале хозяева сыграют со сборной Швейцарии, Канада и Швеция поспорят за бронзу.

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Прошлый рекорд посещаемости чемпионатов мира был установлен в 2015 году. Турнир также проходил в Чехии.

В общей сложности матчи в тех же Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей.

Напомним, что на ЧМ-2024 была представлена и сборная Казахстана, которая заняла шестое место в группе В и осталась без плей-офф, но при этом сохранила прописку в элитном дивизионе. Впоследствии главный тренер команды Галым Мамбеталиев лишился своего поста, на его место был назначен иностранный специалист, подробности - здесь.