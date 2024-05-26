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Сенсация и камбэк определили финалистов ЧМ-2024 по хоккею

Сенсация и камбэк определили финалистов ЧМ-2024 по хоккею
©iihf.com

В Чехии проходит чемпионат мира-2024 по хоккею. По итогам полуфиналов определились участники решающего матча, передают Vesti.kz.

В первом полуфинале Швеция уступила Чехии со счетом 3:7. Хотя шведы считались фаворитами встречи и вели в первом периоде 1:0, 2:1, но впоследствии потерпели фиаско. В составе победителей по дублю оформили Доминик Кубалик (8-я минута, 30-я) и Лукаш Седлак (46-я, 54-я), а также отличились Давид Кампф (10-я), Онджей Каше (27-я) и Мартин Нечас (27-я). У проигравших шайбы забросили Маркус Юханссон (4-я), Маркус Петтерссон (9-я) и Йоэль Эрикссон Эк (36-я).

Во втором полуфинале Канада сенсационно проиграла Швейцарии. Основное время завершилось со счетом 2:2. В овертайме также не был выявлен сильнейший, а вот серию буллитов лучше исполнили швейцарцы - 2:1. Канадцы - победители ЧМ-2023 по хоккею.

Таким образом, Швеция и Канада встретятся в матче за третье место, а в финале сыграют Швейцария и Чехия. Обе игры пройдут 26 мая.

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Метки:
ЧМ по хоккею Хоккей Швеция Чехия Канада Швейцария

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