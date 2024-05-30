Определились соперники Казахстана в группе молодежного ЧМ по хоккею

С 26 декабря 2024 года по 5 января 2025-го в столице Канады – Оттаве пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Определены составы групп на предстоящий турнир, передают Vesti.kz со ссылкой на КФХ.

Так, сборная Казахстана выступит в группе B с командами Швеции, Чехии, Словакии и Швейцарии.

В группе А за выход в четвертьфинал поборются команды США, Финляндии, Канады, Латвии и Германии.

В плей-офф турнира выйдут по 4 команды с каждой группы. Сборные, занявшие последние, пятые места, сыграют между собой раунд на вылет.

В декабре прошлого года наша молодежка заняла первое место на чемпионате мира в дивизионе IA в Венгрии и вернулась в элиту молодежного хоккея спустя пять лет. В последний раз казахстанская команда до 20 лет выступала на МЧМ-2020 в Чехии.