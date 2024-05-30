Казах из "Барыса" попал в топ-3 рейтинга ЧМ-2024 по хоккею

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана Адиль Бекетаев попал в один из рейтингов чемпионата мира-2024 по хоккею, прошедшего в Чехии, передают Vesti.kz.

В рамках группового этапа казахстанцы уступили Швеции (1:3). Автором единственной шайбы в составе проигравших стал Бекетаев. Однако его бросок оказался одним из самых сильных на турнире и занял второе место по этому показателю. Скорость шайбы составила 162,38 км/ч.

А самый сильный бросок оказался у шведского хоккеиста Виктора Хедмана - 163,05 км/ч. Том-3 замкнул Андреа Глаузер из сборной Швейцарии - 161 км/ч.

"Когда эти парни бросают, вам лучше укрыться. Вот 3 самых сильных стрелка ЧМ-2024", - говорится в подписи к фото от IIHF.

Напомним, чемпионами мира стали хоккеисты сборной Чехии, обыгравшие в финале Швейцарию (2:0). В матче за третье место Швеция победила Канаду (4:2).

Казахстан занял шестое место в группе В и сохранил прописку в элитном дивизионе.