Казах из "Барыса" попал в топ-3 рейтинга ЧМ-2024 по хоккею

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана Адиль Бекетаев попал в один из рейтингов чемпионата мира-2024 по хоккею, прошедшего в Чехии, передают Vesti.kz.
В рамках группового этапа казахстанцы уступили Швеции (1:3). Автором единственной шайбы в составе проигравших стал Бекетаев. Однако его бросок оказался одним из самых сильных на турнире и занял второе место по этому показателю. Скорость шайбы составила 162,38 км/ч.
А самый сильный бросок оказался у шведского хоккеиста Виктора Хедмана - 163,05 км/ч. Том-3 замкнул Андреа Глаузер из сборной Швейцарии - 161 км/ч.
"Когда эти парни бросают, вам лучше укрыться. Вот 3 самых сильных стрелка ЧМ-2024", - говорится в подписи к фото от IIHF.
Напомним, чемпионами мира стали хоккеисты сборной Чехии, обыгравшие в финале Швейцарию (2:0). В матче за третье место Швеция победила Канаду (4:2).
Казахстан занял шестое место в группе В и сохранил прописку в элитном дивизионе.
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