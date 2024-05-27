Сборная Чехии впервые за 14 лет выиграла золото ЧМ по хоккею

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира-2024 по хоккею, обыграв в финале Швейцарию, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Давид Пастрняк (50-я минута) и Давид Кампф (60-я).
Таким образом, чешские хоккеисты впервые за 14 лет завоевали золото ЧМ, последний раз они лучшими становились в 2010 году в Германии.
В матче за третье место Швеция обыграла Канаду - 4:2.
На прошедшем турнире сборная Казахстана выступала в группе В, финишировала на шестом месте и сохранила прописку в элитном дивизионе.
Чемпионат мира-2025 пройдет в Швеции и Дании.
Загрузка матч-центра...
Реклама