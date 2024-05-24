Скандал на ЧМ-2024 по хоккею связали со сборной Казахстана

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко в шутливой форме отреагировал на скандал во время чемпионата мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что игроков сборной Латвии обокрали в отеле, подробности приведены здесь.

Вот так этот инцидент у себя в телеграм-канале прокомментировал Шевченко:

Напомним, что сборные Латвии и Казахстана сошлись в одной группе В. Их очный матч завершился победой латышей со счетом 2:0. При этом обе команды остались без плей-офф, но сохранили прописку в элитном дивизионе. Латвия заняла пятое место в таблице, а Казахстан - шестое.

После выступления в Чехии главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев лишился своего поста, ему быстро подыскали замену.