Скандал на ЧМ-2024 по хоккею: обидчика Казахстана обокрали в отеле

Хоккеисты сборной Латвии стали жертвами воров на чемпионате мира-2024 в Чехии. Кража произошла в отеле, где они жили во время группового этапа, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.cz.

Эту информацию подтвердили представители оргкомитета, добавив, что пострадала только латвийская команда, занявшая пятое место в группе B и не попавшая в плей-офф.

"Трудно найти слова для объяснения после более чем двух лет подготовки чемпионата всей командой организаторов до мельчайших деталей и заявлений о том, что обеспечение безопасности - наш приоритет. Три номера в отеле были повреждены: из одного исчезли 20 евро, из другого - 50 евро, из третьего - зарядные устройства", - сказала в своем заявлении Ирена Шашкова, заместитель президента оргкомитета чемпионата мира в Остраве.

Отмечается, что воры нанесли ущерб на сумму около 16 000 чешских крон. Организаторы принесли извинения латвийской стороне за инцидент и сотрудничают с полицией, которая расследует это дело.

На групповом этапе Латвия победила сборную Казахстана (2:0), которая также осталась без плей-офф, но при этом сохранила прописку в элитном дивизионе.