Экс-тренер "Барыса" заявил, что в сборной Казахстана нет классных игроков

Бывший главный тренер "Барыса" Владимир Крикунов оценил выступление сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в Чехии, передают Vesti.kz.

По мнению Крикунова от сборной Казахстана не стоило ждать высоких результатов на ЧМ:

"Там нет классных игроков. Никита Михайлис еще от Кубка Гагарина не отошел, Роман Старченко уже в возрасте. По игре команда выглядит неплохо, но ждать феноменальных результатов не приходится. Хотя результаты на этом чемпионате мира для Казахстана - это хороший результат", - цитирует специалиста liveresult.ru.

Напомним, сборная Казахстана заняла шестое место в группе "В" и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Крикунов возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана в период с 2012 по 2013 год.