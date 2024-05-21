Стали известны все участники плей-офф ЧМ по хоккею с участием Казахстана

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею с шайбой, на котором определились все участники серии плей-офф, передает Vesti.kz.

Последний представитель этой стадии определился в матче Латвии и США. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу американцев.

В случае успеха, латыши могли набрать 12 очков и занять четвертое место в группе В. В таком случае, у них было бы равенство очков со Словакией, но преимущество по личным встречам.

Однако, в итоге успех США предопределил состав участников. Так, из группы В в плей-офф попали Швеция, Германия, США и Словакия.

Между тем, в группе А в четвертьфинал пробились Канада, Чехия, Швейцария и Финляндия.

Казахстан, в этом турнире одержал две победы со счетом 3:1, над Францией и Польшей. В итоге наша команда заняла шестое место и сохранила прописку в элитном дивизионе.