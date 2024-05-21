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В России принизили "успех" Казахстана на ЧМ по хоккею

В России принизили "успех" Казахстана на ЧМ по хоккею
©КФХ

Российское издание "Советский Спорт" подвело итоги выступления сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Чехии, передает Vesti.kz.

Напомним, Казахстан выиграл Польшу и Францию с одинаковым счетом 3:1 и сохранил прописку в элите мирового хоккея. Набрав шесть очков наша команда оказалась на шестой строчке в группе В.

"Сборная Казахстана с недавних пор представляет для российских болельщиков немалый интерес. Команда более, чем на 90 процентов составлена из игроков КХЛ (пусть почти полностью одного клуба) и является единственным мерилом силы российской дружины, периодически проводя с ней товарищеские матчи. Любопытно было посмотреть, как проявят себя подопечные Галыма Мамбеталиева на чемпионате мира в Чехии, ведь прошлогодний турнир сложился для них весьма успешно.

Однако перешедший в финальную стадию турнир резко понизил самооценку казахских хоккеистов. Или их тренерского штаба, не совсем понятно. На групповом этапе одержаны лишь 2 победы - над Францией и Польшей, которые позволили Казахстану остаться в элитном дивизионе, однако после прошлогодней феерии такой результат трудно назвать хорошим.

Кроме того, состав Казахстана - это, по сути, витрина КХЛ на мировом первенстве. Понятно, что "Барыс" не относится к ведущим клубам, не вышел в плей-офф и вообще занял последнее место на Востоке и предпоследнее - в сводной таблице. Однако, раз уж мы ориентируемся на НХЛ и привыкли во всем равняться на заокеанскую лигу, давайте представим аналог. Вот приехала на ЧМ сборная, на 90 составленная из хоккеистов, допустим, "Чикаго" или "Сан-Хосе". Такой же результат она покажет? Вряд ли.

А самое главное, что Казахстан привез троих обладателей Кубка Гагарина: Никиту Михайлиса, Валерия Орехова и Максима Мухаметова. Кроме того, в их рядах выступал опытнейший Роман Старченко. Но результат всё равно печальный. Михайлис заметно сдал еще в плей-офф. Справедливости ради, именно трое из этой четверки и обеспечили Казахстану победу над Польшей, которая помогла сохранить прописку в элите, но разве это считается успехом?

Сейчас модно после побед в товарищеских матчах сборной России с тем же Казахстаном говорить, что обыграли "команду уровня чемпионата мира". Но если гипотетически представить, что нам удалось сыграть с Польшей или Францией, мы так же будем это преподносить? Вот недавно была информация, что с Россией хотят сыграть словаки - да, это команда уровня ЧМ, и то - не ведущая. Есть Канада, США, Швеция и Финляндия. Скорее всего, по старой памяти затем идут чехи и только потом - Словакия. Так что даже по играм с ней будет трудно делать далеко идущие выводы, чего уж говорить о Казахстане?

Обидно, когда третий год подряд чемпионат мира проходит без твоего участия. еще больше обидно, когда команда, которую можно было продвигать в качестве рекламы своей лиги, провалилась. С таким составом, как у казахов, вполне можно было бороться и с Латвией, и с Германией, а не получать 8 шайб от немцев и 10 - от американцев. Видимо, с позиции силы КХЛ посмотреть свысока на мировое первенство не получится. Придется ждать лучших времен и доказывать все самим", - отмечается в публикации.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей

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