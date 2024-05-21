Команда-сенсация лишилась мечты на ЧМ по хоккею: подробности

Сборная Великобритании громко хлопнула дверью в заключительном седьмом матче на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии, передает Vesti.kz.

В рамках группы А британские хоккеисты встретились с командой Австрии.

Счет открыли австрийцы - отличился Клеменс Унтервергер. Однако британцы сумели сравнять счет усилиями Бена O’Коннора, а затем Бретт Перлини, Эван Моузи и Робер Доуд обеспечили крупную победу аутсайдера. Тем не менее, австрийцы смогли сократить отрыв в концовке усилиями Марио Хубека. Итоговый счет (4:2).

Победа стала первой для британцев на этом чемпионате мира. Они набрали три очка и заняли последнее место в группе и покинули элитный дивизион. Австрия же с семью баллами потеряла шансы выйти в плей-офф и осталась на пятой позиции.

К слову, Казахстан на этом соревновании добился двух побед и стал шестым в группе В.