Конфузом завершился сенсационный ЧМ по хоккею с участием Казахстана

Хоккеисты сборной Чехии при праздновании победы на домашнем чемпионате мира сломали кубок, передает Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

На домашнем чемпионате, в Праге, чехи со счетом 2:0 обыграли в финале Швейцарию. Эта победа стала первой за последние 14 лет на ЧМ. Радость от успеха была настолько сильной, что хоккеисты не смогли сдержать эмоций и повредили кубок.

Кадры с поврежденным трофеем опубликовал в соцсетях нападающий Яхим Конделик.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В 2011 году чемпионский кубок сломали игроки сборной Финляндии, уронив трофей при праздновании.

Добавим, что сборная Казахстана участвовала в турнире и набрала шесть очков в групповом раунде, заняв 12-ое место. Наша команда обыграла Польшу и Францию с одинаковым счетом 3:1.