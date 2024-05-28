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Казахстан узнал свое место в мировом рейтинге после ЧМ-2024 по хоккею. Финляндия в ярости

Казахстан узнал свое место в мировом рейтинге после ЧМ-2024 по хоккею. Финляндия в ярости
©КФХ

Международной федерации хоккея (IIHF) представила обновленный рейтинг сборных, в первой десятке которого произошло значительные изменения, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг обновился по завершении чемпионата мира-2024, который прошел в Чехии и стал триумфальным для хозяев.

Так, сборная России (4065 очков), отстраненная от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине, поднялась на второе место, потеснив на третью строчку Финляндию (3955). Финны на ЧМ остановились на стадии 1/4 финала.

Первое место в рейтинге сохранила Канада (4100), которая также осталась без медалей. Чехи, выигравшие золотые медали чемпионата мира в первые за 14 лет, поднялись на четыре позиции и теперь занимают четвертое место (3945).

Команда Швейцарии, серебряный призер ЧМ-2024, поднялась на два места и замыкает первую пятерку (3945). А вот шведы, выигравшие бронзу, потеряли одну позицию и опустились на седьмую строчку.

Сорная Казахстана (3305) сохранила за собой 15-е место в рейтинге IIHF. Напомним, команда осталась в элитном дивизионе на следующий чемпионат мира.

Триумф Чехии, провал США и "азарт" Канады. Итоги ЧМ-2024 по хоккею

В свою очередь, бывший вице-президент IIHF, мэр города Тампере Калерво Куммола резко раскритиковал обновленный рейтинг сборных, в котором Россия обошла Финляндию.

"Это совершенно невероятно", - заявил Куммола  в беседе с изданием Ilta Sanomat, сочтя новость "шокирующей".

По его словам, в первенствах 2018–2021 годов Россия завоевала одну бронзу, при этом он "понятия не имеет", почему команда заняла такое высокое место в рейтинге. Он назвал рейтинг "нелепым", добавив, что "было бы лучше вообще закрыть" его.
 
В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.

Топ-10 рейтинга IHHF выглядит так:

1 (1). Канада - 4100 баллов;
2 (3). Россия - 4065;
3 (2). Финляндия - 3955;
4 (8). Чехия - 3945;
5 (7). Швейцария - 3945;
6 (4). США - 3945;
7 (6). Швеция - 3910;
8 (5). Германия - 3865;
9 (9). Словакия - 3750;
10 (10). Латвия - 3660.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей Рейтинг

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