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Триумф Чехии, провал США и "азарт" Канады. Итоги ЧМ-2024 по хоккею

Триумф Чехии, провал США и "азарт" Канады. Итоги ЧМ-2024 по хоккею
©iihf.com

В Чехии праздник - местная национальная сборная впервые за 14 лет выиграла золотые медали чемпионата мира по хоккею. В финале домашнего турнира чехи обыграли главную сенсацию ЧМ-2024 – сборную Швейцарии. Об этом и других итогах мирового первенства - в материале Vesti.kz.

Финал прошел на пражской "O2 Арене", и первые два периода команды открыть счет не могли. Все решилось в заключительной 20-минутке, когда чехи забросили две безответные шайбы. Символично, что первую и, в итоге, решающую шайбу забросил Давид Пастрняк, главная звезда чешского хоккея.

Более того, это его первая шайба и вообще результативное действие (очко) на этом ЧМ: Пастрняк вместе с Павлом Захой присоединились к команде под самый конец группового этапа, сразу после вылета их клуба "Бостон Брюенс" из розыгрыша Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ). Потенциально главное оружие чешской сборной молчало в четвертьфинальном и полуфинальном матче, чтобы сделать решающий выстрел в финале!

Таким образом, сборная Чехии по хоккею впервые за 14 лет завоевала золотые медали чемпионата мира. Последний раз "народны тим" выигрывал ЧМ в 2010 году в Германии. Всего для чехов это седьмое чемпионство (1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, 2024). С учетом побед в составе Чехословакии - это уже их 13-й титул. Как независимое государство, чехи выиграли больше золотых медалей на чемпионатах мирах, чем в составе Чехословакии.

Для Швейцарии - это уже четвертое серебро в их истории и 11-й подиум! Но от этого выход в финал швейцарцев не стал менее неожиданным, особенно если учесть, что в полуфинале им пришлось играть с прошлогодними чемпионами - самой титулованной сборной в мировой истории Канадой (Швейцария одержала победу над ней в овертайме). Тем более, что первые восемь подиумов (одно серебро и семь бронз) швейцарцы завоевывали в исторические времена на первых чемпионатах мира: свою первую бронзу альпийская республика завоевала в 1928 году, а последнюю – в 1953-м. После этого сборной Швейцарии не было на подиуме ровно 60 лет, пока на ЧМ-2013 они сенсационно не стали вторыми. Итого, сборная Швейцарии занимала вторые места на чемпионатах мира в 1935, 2013, 2018 и 2024 годах.

Бронзовые медали достались шведам - в матче за третье место скандинавы выиграли у Канады со счетом 4:2. Для сборной Швеции это уже 17-я бронзовая награда и 45-й подиум вообще (11 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей). Тем не менее важность этой медали для шведов нельзя недооценивать: после 2018 года, когда "Тре Крунур" последний раз выигрывала ЧМ по хоккею, у нее не было подиумов пять лет подряд!

Сборная Канады же пятый раз подряд проигрывает в матчах за третье место. Мотивации бороться за третье место у Канады в 21 веке не наблюдается в принципе: последний раз "кленовые листья" завоевывали бронзовые награды в 1995 году. Всего же у Канады в истории было только девять бронз (при 28-ти чемпионствах и 16-ти вторых мест).

Кроме того, канадцы впервые за шесть лет (с 2018 года) остались без подиума и вообще без финала: самое интересное, что тогда североамериканцы также проиграли сборной Швейцарии в полуфинале и с тем же счетом 2:3, только в основное время!

Также впервые за 10 лет подиум заняли только команды Европы. Последний раз такое произошло на чемпионате мира-2014 в Белоруссии, тогда на подиум поднялись Россия (первое место), Финляндия (второе) и Швеция (третье).

Сборная США хорошо провела групповой этап, заняв второе место в своей группе (B). Однако в четвертьфинале американцы в равной борьбе проиграли (0:1) будущим победителям. Таким образом, "звездно-полосатые" впервые с 2019 года оказались за чертой полуфиналистов.

Сборная Финляндии на групповом этапе с трудом пробилась в четвертьфинал (четвертое место в группе A), где дала бой в "скандинавском дерби" лидеру группы B: матч завершился победой сборной Швеции лишь в овертайме со счетом 2:1  Таким образом, четырехкратные победители мировых первенств (1995, 2011, 2019 и 2022) уже второй год подряд не могут пройти стадию четвертьфинала.

Прошлогодние серебряные призеры - сборная Германии в четвертьфинальном поединке уступили сборной Швейцарии со счетом 1:3.

Что касается сборной Казахстана, то она сохранила прописку в элитном дивизионе на следующий чемпионат мира, заняв шестое место в группе B с шестью очками (две победы, пять поражений), опередив сборные Франции и Польши (седьмое и восьмое места соответственно).

Лучшим голкипером ЧМ-2014 стал представитель сборной Чехии Лукаш Достал с показателем в  практически 94 процента отраженных бросков в среднем за игру.

Лучшим защитником стал Роман Йози из Швейцарии, набравший 12 очков (3+9).

Лучшим нападающим был признан другой швейцарец Кевин Фиала с 13 (7+6) очками в 10 матчах турнира. Он же стал и самым ценным игроком ЧМ-2024.

Символическая сборная турнира выглядит так: голкипер Лукаш Достал (Чехия), защитники Роман Йози (Швейцария) – Эрик Карлссон (Швеция), нападающие Кевин Фиала (Швейцария) – Дилан Козенс (Канада) – Роман Червенка (Чехия).

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею пройдет в 2025 году в двух странах: Швеции и Дании. Вместо выбывших в первый дивизион Польши и Великобритании на нем сыграют сборные Венгрии и Словении.

Фото: ©iihf.com

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Метки:
ЧМ по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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