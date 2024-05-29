Стали известны соперники Казахстана в группе ЧМ-2025 по хоккею

После завершения чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии был опубликован рейтинг сборных. По его итогам стали известны предварительные составы групп на чемпионат мира 2025 года, который пройдет в Швеции и Дании, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана, вероятнее всего, окажется в группе В, где ее соперниками станут Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия и Венгрия.

Группу А составят Канада, Швеция, Швейцария, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.

Напомним, что победителем ЧМ-2024 стала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию (2:0). В матче за бронзу Швеция победила Канаду (4:2).

Казахстан выступал в группе В и занял шестое место, сохранив прописку в элитном дивизионе. Впоследствии главный тренер команды Галым Мамбеталиев лишился своего поста, подробности - здесь.