Перейдет в "Карабах"? Почему Аймбетов не заиграл в Турции и где он будет играть

Этой зимой Абат Аймбетов осуществил давнюю мечту и перебрался в зарубежный чемпионат, став игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как сложились стартовые полгода форварда сборной Казахстана в Суперлиге.

Упорство Абата по части поиска команды в Европе, на самом деле, сильно недооценено. В Казахстане нападающий спокойно мог получить отличный контракт, место в составе и бороться за чемпионство. Но в зрелом возрасте он выбрал другой путь.

Старт Аймбетова в Турции был осложнен отсутствием у него полноценной подготовки. До 1 февраля он находился вне тренировочных сборов, да, он поддерживал форму самостоятельно, но это совсем не то.

На эмоциональном подъеме он выдал два матча в старте, отыграв больше 60 минут в каждом. Но затем отсутствие сборов все-таки сказалось. С 26-го по 36-й тур он принял участие лишь в пяти матчах из десяти, да и там ему выделяли считанное количество игровых минут.

В конце чемпионата Абат сыграл в двух матчах по тайму и в одном из них (с "Антальяспором") состоялся его дебютный гол. В итоге статистика Аймбетова за "Адану Демирспор" в Суперлиге вышла следующей: 9 матчей, 265 минут, 1 гол.

Да, откровенно говоря, эти полгода для Абата как минимум непростые. Это связано в том числе с клубом и командой, в которую он попал. "Адана Демирспор" переживает кризис. В Турции пишут о финансовых проблемах клуба и даже утверждают, что там пять месяцев не платят зарплату игрокам. Столь длительные задержки это, конечно, сомнительно, но проблемы с бюджетом - это факт.

В то же время у "Аданы Демирспор" есть и игровой кризис. После успешного сезона при Винченцо Монтелле команду потрясли большие изменения - ушел тренер и ключевые игроки. Команда выглядела неважно и до прихода Абата, занимая девятое место. В итоге клуб закончил сезон на 12-й позиции.

Если сравнивать Аймбетова с другими форвардами "Аданы Демирспор" с момента отрезка его прихода в клуб, то разница весьма невелика. Молодой турецкий нападающий Юсуф Бараши за это время забил два гола и отдал два ассиста. Звездный итальянец Марио Балотелли за этот промежуток забил четыре гола и отдал один ассист. Но при этом оба провели в разы больше времени на поле, чем Аймбетов.

Безусловно, Абат форвард достаточно зависимый, у него бывают редкие случаи, когда он сам создает себе моменты, но фундаментально ему необходимо окружение, доставка мяча в штрафную. С командной игры и с созданием голевых моментов у "Аданы Демирспор" были повсеместные проблемы.

Контракт Аймбетова с турецким клубом действует еще год. Что будет дальше, сказать сложно. В каком состоянии "Адана Демирспор" войдет в следующий сезон и рассчитывают ли они полноценно на Абата? Это актуальные вопросы.

Но так или иначе, период в "Адане Демирспор" был увлекательным для игрока. Новый чемпионат, классные, именитые партнеры, совершенно другой антураж.

В то же время, есть уверенность, что даже в случае ухода из "Аданы Демирспор" Абат не вернется в Казахстан. Он снова будет искать варианты за рубежом. Периодически, мы видим новости об интересе к нему от команд из постсоветских стран и, например, переход в условный "Карабах" будет достаточно любопытным шагом в карьере игрока.

Фото: instagram.com/aimbetov9507©