"Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова

Бахтиер Зайнутдинов провел первый сезон в "Бешикташе" и по его итогам завоевал Кубок Турции. Корреспондент Vesti.kz поговорил о стамбульском периоде игрока с его агентом Евгением Новиковым. В частности, он рассказал, как реагировал на универсализм казахстанца португальский тренер Фернанду Сантуш, почему футболист вряд ли вернется в Россию и есть ли спрос на него в топ-лигах Европы.

- Евгений, как вы воспринимаете первый сезон Бахтиера в Турции?

- С теми передрягами, с которыми столкнулась команда, опять же смена тренеров, он отыграл достаточно много матчей и при каждом тренере был востребован. Да, понятно, что универсализм Бахи - это как плюс, так и минус. Для любого тренера это плюс, но нам хотелось бы сосредоточиться на одной-двух позициях - этого достаточно. Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, за всю карьеру он не играл столько и это ответ всему. Поэтому оценка пять с плюсом, а если брать победу в Кубке Турции, то и вовсе шесть! Да, Баха не сыграл в финале, но он только восстановился и все равно был с командой, был в заявке, почувствовал атмосферу и заслужил этот трофей.

- Вы уже упомянули об универсализме Бахтиера, его самого это не выбивало из колеи, условно один матч играешь на фланге атаки, а затем в центре обороны?

- Обстоятельства так складывались, в центре обороны он играл вынужденно, тренеры его там не видели, просто не было игроков в эту позицию на тот момент. Тот же Фернанду Сантуш говорил: "Ты лучший бомбардир сборной? Как? На какой позиции ты играешь и почему ты здесь (в "Бешикташе") защитник?". Он не понимал, что такими навыками он может играть еще и в центре обороны, причем в "четверке", а не в "тройке", как это было в ЦСКА.

- Сезон закончен, был ли у вас разговор с руководством "Бешикташа", всем ли они довольны?

- Сейчас они внутри клуба должны понять, какие перспективы дальше, вроде бы нового тренера должны подписать. Но в адрес Бахтиера со стороны "Бешикташа" не было ни одного плохого слова, наоборот, только позитив. Мы спокойны, нам ничего не говорили, контракт Бахтиера длительный, настраиваемся дальше, надо отдохнуть, залечить все "болячки".

- Последние полгода часто говорят об интересе российских клубов к Бахтиеру, насколько это правда?

- К Бахтиеру действительно есть постоянный интерес от топ-клубов РПЛ. Но у игрока была мечта попробовать себя в другом чемпионате и она остается. Звонки из России поступают, но я знаком со всеми руководителями. Они могут спросить, "можем ли поговорить?", но на данный момент ответ таков - нам неинтересно. На этом все заканчивается.

- И в то же время мы знаем, что Бахтиер мечтает о европейской топ-лиге, есть ли варианты из этих чемпионатов?

- Пока ничего конкретного нет. Но все думают, что он недоступен, поскольку "Бешикташ" на него рассчитывает и купил его за весомые деньги. В "Бешикташе" есть все условия, но если клуб обозначит отказ от него, то, я думаю, в Европе будет много команд, заинтересованных в Зайнутдинове. В Германии, Италии, Франции - мы легко найдем клуб.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.