Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

39-летний Роналду стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона, забив 35 голов в 31 матче. Тем самым он установил рекорд чемпионата по голам за сезон и стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах четырех разных стран. Также португалец отметился 11 результативными передачами.

"Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром этого сезона! Впереди больше", – написал Роналду в соцсетях.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

За "Аль-Наср" нападающий выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков (64+15) в 69 за саудовский клуб во всех турнирах.

По итогам сезона чемпионом саудовской лиги досрочным чемпионом стал "Аль-Хиляль", а "Аль-Наср" финишировал вторым. Тройку лучших замкнул "Аль-Ахли".

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