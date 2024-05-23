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Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб
©instagram.com/cristiano/

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может вернуться в Европу. 39-летний форвард понадобился одному из немецких клубов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

По информации журналиста Альхаза Мутаба, в услугах Роналду заинтересован новоиспеченный чемпион Германии - леверкузенский "Байер". На трансфере настаивает главный тренер команды Хаби Алонсо, который играл с португальцем за мадридский "Реал" на протяжении шести сезонов (с 2009/10 по 2014/15).

Алонсо выиграл с "фармацевтами" Бундеслигу и летом начнет готовить своих подопечных к Лиге чемпионов. Испанский тренер понимает, что "Байеру" не хватает опыта, и хочет пригласить в команду Роналду.

Сам Роналду не скрывает желания снова выступать в Европе. Он ведет переговоры с "Аль-Насром", которые позволят футболисту либо досрочно расторгнуть контракт, либо уйти в аренду.

Отмечается, что Роналду готов перейти в "Байер", поскольку хочет снова сыграть в Лиге чемпионов. При этом португалец согласен пойти на понижение зарплаты - в Саудовской Аравии он зарабатывает около 200 миллионов долларов в год. Ему осталось только получить согласие "Аль-Насра", контракт с которым действует до лета 2025 года.

В то же время сообщалось, что Роналду хочет остаться в "Аль-Насре" и даже намерен продлить соглашение с саудовским клубом.

Криштиану Роналду совершил футбольное чудо. Подробности

За "Аль-Наср" Роналду выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 13 результативных передач. Нападающий установил новый рекорд в саудовской лиге.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе португалец известен по выступлениями за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", с которым выиграл четыре Лиги чемпионов, и туринский "Ювентус".

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Метки:
Байер Бундеслига Роналду Криштиану Саудовская Аравия Лига чемпионов Футбол

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